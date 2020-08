Condenaron a 24 años de cárcel a 15 involucrados en Operación Gedeón: MP

Los sentenciados estarán en prisión después de haber admitido "la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración", dijo Saab.

Por: EFE 03:10 PM / 14/08/2020

La justicia de Venezuela condenó a 24 años de cárcel a 15 personas involucradas en dos ataques marítimos fallidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos al considerado como líder de la operación, Antonio Sequea, informó este viernes 14-A el fiscal general del país, Tarek Saab.







Los condenados, detenidos todos en los primeros días de mayo pasado después de que fracasaran los ataques, estarán en prisión después de haber admitido "la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración", dijo Saab en una declaración que transmitió la televisión pública Venezolana de Televisión (VTV).







Antonio Sequea fue integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada), pero le dio la espalda a Maduro y a finales de abril de 2019 protagonizó, junto a los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, una fallida rebelión que buscaba deponer al mandatario chavista.







Confiesan "de manera voluntaria"







"Accedieron (los condenados) de manera voluntaria, asistidos por sus defensores, a la figura de la admisión de los hechos", explicó Saab, quien la semana pasada también había informado de las condenas de 20 años a los exmilitares estadounidenses Luke Denmnan y Airan Berry, involucrados en las fallidas incursiones.







Asimismo, el fiscal venezolano dijo que Sequea y los otros 14 se acogieron también a la figura de "delación", que beneficia con reducción de la pena a los condenados que faciliten detalles de los delitos de los cuáles se les acusa.







A través de este mecanismo, señaló Saab, la justicia venezolana conoció de la presunta implicación del opositor Yon Goicoechea, que preside la ONG Futuro Presente, en los preparativos de los ataques.







En este sentido, Saab recordó que la Fiscalía dictó orden de detención contra Goicoechea y los demás directivos de Futuro Presente a finales de mayo pasado, por presuntamente actuar como "financistas" de la operación.





Acusaciones contra Colombia y EE UU





El Gobierno venezolano controló en mayo pasado dos incursiones marítimas por las que acusó a Estados Unidos y Colombia, en el plano internacional, y a la oposición venezolana, especialmente a Guaidó -a quien medio centenar de países reconoce como presidente interino- en el ámbito local.







Estados Unidos y Colombia se desmarcaron entonces de los ataques, lo mismo que Guaidó, que tachó los sucesos como un "montaje".







Sin embargo, Saab insistió este viernes en acusar a Colombia y Estados Unidos por las incursiones -que dejaron al menos 8 muertos y más de 40 detenidos, entre ellos Josnars Adolfo Baduel, hijo del exaliado del chavismo y exmilitar Adolfo Baduel-, aunque no mencionó a Guaidó, a quien Maduro suele llamar "prófugo de la Justicia".







Las investigaciones de la Fiscalía venezolana se nutren del testimonio del estadounidense Jordan Goudreau, representante de la contratista militar Silvercorp, quien dijo haber firmado un contrato con la Administración que Guaidó dice liderar para organizar los ataques.







Uno de los principales asesores de Guaidó en EE UU, Juan José Rendón, que renunció posteriormente a su cargo, reconoció en mayo que firmó un acuerdo preliminar con Silvercorp para esos ataques por los que llegó a pagar 50.000 dólares, si bien explicó que finalmente no les dio "luz verde" y que Guaidó no lo firmó.