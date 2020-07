Con poca afluencia de personas arrancó apertura del RE Maracaibo 

Con la afluencia de 50 personas arrancó, este lunes 13 de julio, el primer día de inscripción de nuevos votantes y cambios de residencia en la sede de la Junta Electoral Municipal de Maracaibo, ubicada en la sede de la Dirección Regional del CNE en la avenida Milagro Norte.

Las personas fueron atendidas por los funcionarios del órgano electoral aplicando las medidas sanitarias como el uso del tapabocas, desinfección corporal y el distanciamiento de un metro en la cola entre quienes acudieron a realizar su trámite.

Las personas son recibidas en la puerta principal donde está una trabajadora con la máquina tomando los datos de los interesados.

La sede del CNE de Maracaibo está situada en la barraca.





Oswaldo Soto, un ingeniero de 65 años, acudió a realizar su cambio de residencia, pues habitaba en el sector Pomona, ahora vive en la zona norte.

"Tengo 41 años y nunca me había inscrito en el Registro Electoral porque no me interesaba votar. Además mi cédula presentaba problemas. Vine porque también me lo están exigiendo en mi trabajo de vigilante", dijo Marcos Soto, habitante de Altos de Jalisco.