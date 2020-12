Con el voto salvado de AD, Parlamento aprobó reforma a estatuto de transición

A pesar de salvar su voto, los adecos reiteraron el apoyo del también reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países y a la "lucha por la democracia" en el país.

Por: Redacción Web 01:00 PM / 26/12/2020

La Asamblea Nacional (AN), con el voto salvado de la influyente banmcada de Acción Democrática aprobó la mañana de este sábado 26 de diciembre la modificación del estatuto de la transición que norma el funcionamiento del Parlamento más allá del 5 de enero del 2021, lo cual permite, de acuerdo con la oposición que la Asamblea y la administración de Juan Guaidó y sigan ejerciendo sus funciones.

Guaidó explicó durante la sesión virtual que la aprobación de esta ley, junto con la sancionada reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgos Vital, "son útiles para acordar la unión entre todos los factores; por eso la importancia de esta sesión y la aprobación de estas leyes para hacer prevalecer este Poder Público Nacional".

Del lado adeco, que ya se sabía que salvaría su voto en la jornada, alegaron que "la responsabilidad legislativa y contralora del Parlamento debe mantenerse en el cuerpo en pleno de la Asamblea Nacional, como establecen los artículos 219, 220 y 221 de la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y no simplemente en la Comisión Delegada que tiene unas funciones específicas. Creemos que la mejor fórmula para garantizar el ejercicio de la continuidad constitucional de la Asamblea es con la aplicación plena de sus órganos y funciones".

De acuerdo con la modificación del estatuto, la Comisión Delegada queda operativa hasta que se "convoquen elecciones libres". La comisión está conformada por la Junta Directiva del Parlamento, más los presidentes y vicepresidentes de las comisiones.

La Delegada podrá llamar a sesiones extraordinarias todos los martes, si lo dispone. Lo que se aprobó este sábado 26-D es que se declaran sesiones extraordinarias hasta que se produzcan elecciones.

A pesar de salvar su voto, los adecos reiteraron el apoyo del también reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países y a la "lucha por la democracia" en el país.

Más allá del debate y el polémico voto salvado de AD, el comisionado para relaciones exteriores designado por el Parlamento y Guaidó, Julio Borges, destacó el esfuerzo hecho por los principales partidos políticos democráticos del país para lograr la continuidad constitucional del Parlamento.

“Hoy se aprobó el nuevo Estatuto de la Transición para continuar la lucha por la democracia en Venezuela”, resaltó.

Borges se comprometió a no cesar en la lucha para que el Estatuto de Transición sea reconocido en todas las instancias. “Trabajaremos su aplicación con la comunidad internacional”. No obstante, calificó como “grave” que la votación del Parlamento no haya sido unánime.