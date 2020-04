"Cómo es posible que digan que no hay dinero si pagaron bonos de la deuda"

Ante la emergencia por la pandemia, el economista Francisco Rodríguez reiteró su llamado al líder opositor, Juan Guaidó, a destinar parte de los recursos de cuentas de Venezuela a los venezolanos que no están en el país.

Por: Redacción web 07:52 AM / 14/04/2020

El economista Francisco Rodríguez advirtió que es responsabilidad de Juan Guaidó el envío de gasolina desde Estados Unidos a Venezuela, y sostuvo que es quien debería solicitar al gobierno de Donald Trump la licencia que establecería una excepción a las sanciones que impiden la salida del combustible.

"No hay ningún impedimento para que Guaidó ordene llenar un carguero en Citgo y lo envíe a La Guaira", dijo durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión.

Indicó que la escasez de combustible forma parte de una situación muy complicada en la que se mezclan varios factores, entre ellos, el mal manejo de la industria por años a lo que se suman las sanciones de Estados Unido a Pdvsa y luego las sanciones secundarias a empresas como Rosneft, que surtían de gasolina a Venezuela.

Sostuvo igualmente que el equipo de "Guaidó tiene cuentas en el exterior por miles de millones de dólares", razón por la cual "he propuesto transferir 100 dólares" a cada venezolano, en medio de la pandemia por coronavirus Covid19.

"El costo de ese programa", estimó, es de "menos de la mitad de las ganancias de Citgo en los últimos doce meses". Por ello, consideró "inaudito" que se diga que no cuentan con recursos para apoyar.

"Carlos Paparoni declaró que había 3 mil millones de dólares. Ellos mismos aprobaron 80 millones de dólares hace un mes para financiar sus viajes. No me digan después que no tienen dinero", argumentó.

En cuanto al manejo de esos fondos, dijo que "lo único que hay que hacer es pedirle al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que emita una licencia para destinar recursos a los venezolanos".

"¿Cómo es posible que digan que no hay dinero si ustedes gastaron dinero para pagar bonos de la deuda?", insistió.

Sobre la emergencia por la pandemia del coronavirus, considera que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Guaidó, deben llegar a acuerdos mínimos en beneficio de la población.

“No se les pide a ninguna de las partes que abandonen sus posturas, sino de generar acuerdos básicos para proteger y ayudar a los venezolanos”, aseveró.

El economista también cuestionó la opacidad en el manejo de ingentes recursos internacionales y exigió transparencia. "Todos los gobiernos están obligados a publicar sus datos de pasivos y activos".

En este aspecto, "Guaidó se encuentra en violación del artículo 8 del convenio del Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo.