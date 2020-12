Comienza consulta opositora y Guaidó dice: La participación es increíble

En la consulta online -que se extenderá hasta el sábado 12 de diciembre- se pregunta a los ciudadanos si rechazan los comicios del 6-D.

Por: EFE / AFP 01:27 PM / 07/12/2020

La consulta popular en respuesta a las elecciones legislativas venezolanas celebradas este domingo 6-D comenzó este lunes 7 de diciembre con la emisión de las primeras voluntades y una "increíble participación" virtual, según el líder opositor Juan Guaidó, principal convocante de este mecanismo, en el que se puede votar, vía internet, desde las 00:00 hora local (4:00 GMT).



"A esta hora hay una increíble participación a través de los mecanismos remotos que se han dispuesto para la consulta, muy superior a lo que esperábamos, por cierto", dijo Guaidó, actual presidente del Parlamento, durante una rueda de prensa al ofrecer el primer reporte sobre esta consulta.



"Tenemos la absoluta confianza (de que los ciudadanos) van a participar y (se van a) movilizar", agregó el opositor, a quien medio centenar de países reconocen como mandatario interino del país.

Guaidó busca validar la tesis de "continuidad" de su presidencia al frente del Parlamento con esta "consulta popular", que de cualquier forma no será más que testimonial, toda vez que el presidente Nicolás Maduro ejerce el control territorial e institucional con el respaldo de la cúpula militar, considerada su principal sostén.



Este domingo, el chavismo ganó con rotundidad los comicios parlamentarios para el quinquenio 2021-2026, un evento al que no concurrieron los líderes tradicionales de la oposición que se aglutinan bajo la figura de Guaidó, por considerar que no había garantías suficientes para una elección justa.



Tras estos resultados, el dirigente opositor dijo que, lejos de fortalecerse, el Gobierno de Nicolás Maduro se "debilita" en vista de las críticas a los comicios, marcados por una alta abstención.

¿Qué se pregunta?



Guaidó propuso hace semanas una consulta popular -que se celebrará desde este lunes 7-D hasta el próximo sábado- en la que se pregunta a los ciudadanos si rechazan los comicios en los que el chavismo, que gobierna desde 1999, se hizo con el control del Parlamento, que asumirá el 5 de enero, fecha en la que se establecerá la nueva legislatura (2016-2021).



Asimismo, les cuestiona si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".



Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar" la democracia, "atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".



Las tres preguntas fueron aprobadas por la mayoría opositora del Parlamento a mediados de noviembre y, a ellas, los ciudadanos podrán responder "sí" o "no".



Guaidó también dijo este lunes 7-D que augura una alta participación en la consulta como "una respuesta del pueblo de Venezuela" a la crisis que atraviesa el país, y por la que el opositor responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que apuntó que se mantendrá "en resistencia, en lucha (y) ofreciendo soluciones".