Comando peseuvista del circuito 4 llama a "campaña limpia"

En nota de prensa, el equipo de Fidel Madroñero desestimó la denuncia de One Soto y el PCV sobre que "en el Psuv amenazan con quitarle el Clap a quien no los apoyen en el circuito 4".

Por: Redacción Web / Nota de prensa 04:00 PM / 09/10/2020

Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de la parroquia Venancio Pulgar, perteneciente al circuito electoral número 4 de Maracaibo, criticaron a los miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en esta zona del oeste de la ciudad, que aseguran buscan "generar divisiones internas dentro de las filas del Psuv.

A través de una nota de prensa emanada del comando del candidato por ese circuito, Fidel Madroñero, Yusbely Suárez miembro de la comunidad Mi patria, mi bandera, negó que desde la tolda roja se les esté presionando y exhortó a estos "políticos" a mostrar un plan y una estrategia electoral que no sea "hablar pestes del Psuv para posicionarse".

One Soto, candidato del circuito 4 a la AN por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), denunció en rueda de prensa el pasado jueves 8 de octubre que "en el Psuv amenazan con quitarle el Clap a quien no los apoyen en el circuito 4".

En su pronunciamiento, el dirigente del PCV en Maracaibo no suministró nombres concretos, pues asegura que la denuncia, por ahora, no es contra alguien en particular, sino en contra de prácticas que se ejecutan aprovechando ciertos espacios de poder y señaló que si posteriormente hiciera falta las llevarán ante el Ministerio Público.

La denuncia de Soto fue respondida por el comando de Madroñero a través de la nota de prensa en la que cita a la líder de calle del Clap Las Heroínas, Erika Corro, quien aseguró que "nunca ha amenazado a ningún habitante del sector, chavista o no le entregamos su alimento" aseguró.

Reinaldo Sánchez, miembro del equipo político parroquial, también citado en la nota, calificó de "campaña malsana" lo que ha promovido uno de los candidatos del circuito, al unísono los instó reflexionar "que hagan una campaña limpia(...), que juegue con los alimentos me parece de muy mal gusto" sentenció.