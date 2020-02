Colombia rechazó acusaciones de Merlano contra Duque: “Es un show mediático” de Maduro

Aída Merlano está siendo juzgada en Caracas por los delitos de de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.

Por: Agencias 07:55 AM / 07/02/2020

Desde la Casa de Nariño, el gobierno de Iván Duque reaccionó, la noche del pasado jueves 6 de febrero, a las declaraciones de la excongresista Aida Merlano desde Caracas, en las que señaló que el presidente está involucrado en un plan para asesinarla.

“El Gobierno de Colombia rechaza las acusaciones hechas el día de hoy en Venezuela, por la señora Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, en contra del presidente de la republica Iván Duque. Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la Republica de Colombia, e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas”, dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

“El régimen dictatorial de Nicolás Maduro en lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia”, agregó la ministra y según reseñó el medio Semana.

“Me iban a asesinar”

Aída Merlano está siendo juzgada en Caracas por los delitos de de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.

En su primera audiencia este jueves, la exsenadora colombiana dijo tener miedo del gobierno colombiano, que, según dijo, la mandó a secuestrar y luego a asesinar.

Ella impactó por su elegancia. Lucía un blazer rojo, pantalón negro ceñido y zapatos altos. “Soy una perseguida por Iván Duque”.

Merlano solicitó a los tribunales venezolanos una audiencia especial para ser escuchada por los medios de comunicación, en especial, por los periodistas colombianos.

La audiencia ante el Tribunal Especial con Delitos Vinculados al Terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue solicitada por Merlano porque deseaba declarar.

“El Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran. Yo estuve refugiada en una finca en Valledupar, posteriormente me fugué a Venezuela y a quienes me cuidaban los asesinaron”, añadió Merlano en sus declaraciones.