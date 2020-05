Claudio Fermín: Hemos perdido cinco años de la AN por la confrontación extrema

“La Mesa ha sido lenta”, opina Fermín, “pero le ha dado al país mejor provecho que los extremistas con su ‘rapidez".

14/05/2020

El presidente de Soluciones para Venezuela, el dirigente opositor, Claudio Fermín, afirmó este jueves 14 de mayo que “es hora de evaluar las propuestas que se le han hecho al país”.

En el programa Vladimir a la 1, que conduce el periodista Vladimir Villegas, por Globovisión, Fermín hizo un “llamado venezolanista” a que los distintos sectores rindan cuentas. “Quienes integramos la Mesa de Diálogo Nacional estamos obligados a rendirle cuentas a Venezuela sobre los resultados obtenidos hasta ahora, sobre si estamos satisfechos o no. Igualmente, quienes han optado por la vía de agravar la crisis, de llamar a la abstención, de los golpes de Estado, las sanciones y la intervención militar extranjera deben dar la cara”.

Fermín señaló que "Soluciones para Venezuela", “frente a quienes plantean que la solución es la confrontación extrema, aniquilar al contrario y la violencia”, ha “levantado la bandera cívica, de la paz, de dirimir nuestras diferencias pacíficamente”. En la misma línea, afirmó que “levantar la bandera del diálogo es motivo de orgullo, eso no nos avergüenza”.

Al ser consultado sobre su evaluación de la Mesa de Diálogo Nacional, Fermín señaló que esta ha “avanzado, tímidamente, en el proceso de reinstitucionalización”. Fermín aprovechó para denunciar la arbitraria declaratoria en desacato a la Asamblea Nacional, así como la conversión del Parlamento en un “comando de campaña del G4”, pero subrayó que diputados de partidos del oficialismo y de oposición avanzaran en la designación del Comité de Postulaciones Electorales para nombrar un nuevo CNE. Asimismo, afirmó que hay acuerdos para que las próximas elecciones parlamentarias se realicen con nuevas autoridades electorales, con representación proporcional, y ampliando la representación de los pueblos originarios.

“Lo que hemos logrado es poco para lo que aspiramos”, resaltó. “No estamos conformes para nada. Estamos en el camino correcto, pero no estamos conformes y hacemos esa evaluación con franqueza”, afirmó.

“La Mesa ha sido lenta”, continuó Fermín, “pero le ha dado al país mejor provecho que los extremistas con su ‘rapidez'”. Fermín reclamó “a los señores del extremismo anti venezolanista a que den la cara ante el país” para evaluar si su estrategia ha dado frutos.

Reinstitucionalización

Claudio Fermín afirmó que reinstitucionalizar el país es necesario y advirtió que “si un gobernador gana unas elecciones, el Ejecutivo tiene que reconocer ese triunfo y cumplir lo que establece la Constitución con respecto a la descentralización”.

Se refirió al Consejo Federal de Gobierno, afirmando que esta “es una figura para fortalecer el proceso de descentralización desde la perspectiva de la Constitución vigente. Si el Gobierno nombra un ‘protector’ está yendo en contra de la Constitución”. En ese sentido, denunció los paralelismos que “tienen que ser desechos en beneficio de la descentralización”, así como los que surgen de la idea de un TSJ paralelo o un Fiscal paralelo. Advirtió que existe un proceso de desinstitucionalización “por la vía del paralelismo y también por la vía de la estrategia de agravar la crisis” y afirmó que reinstitucionalizar el país “es una proclama en beneficio de Venezuela”.

Enseriar la política

Fermín lamentó que “hemos perdido cinco años de la Asamblea Nacional por la confrontación extrema” y expresó que “nosotros nunca hemos tenido posiciones equilibristas ni jugamos a estar bien con Dios y con el diablo”. Llamó a enseriar la política y recordó que “a muchos no nos gusta el gobierno de Maduro y por eso fuimos a votar el 20 de mayo de 2018 para que Maduro no fuera presidente. No tuvimos éxito”.

Fermín señaló que “cuando uno está en oposición tiene que saber que lucha contra el poder” y afirmó que “Soluciones para Venezuela es un partido que quiere que el país salga adelante y cuando el gobierno comete errores nosotros lo denunciamos”.

Tras declarar que “vamos a seguir reclamando la liberación de los presos políticos sin bajar la guardia”, reclamó la represión y abuso de las fuerzas policiales, las fallas del Clap y el desmantelamiento de los servicios públicos. “Es obvio que Venezuela se encuentra con los servicios públicos desmantelados”, señaló, “que la moneda no vale nada. Eso lo reclamamos al gobierno y se lo reclamamos en su cara. No es verdad que la única manera de reclamar sea con la ofensa y la violencia”, sentenció.

Para el presidente de "Soluciones", “lo que están proponiendo desde el G4 para la enfermedad de Venezuela es arsénico”. Recordó que los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional “no somos uno amalgamado. Estamos de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero coincidimos en que los reclamos hay que hacerlos pacíficamente”

“No podemos ver con ojos de indulgencia todo lo que se ha hecho para engañar al país”, expresó Fermín sobre la estrategia del G4. “Hay unas acciones antivenezolanistas de gente dispuesta a entregar al país para llegar al poder”.

Redimensionar el diálogo

Fermín considera que “es necesario redimensionar el diálogo” y que eso pasa por incluir en la Mesa “el tema eléctrico, la carencia de gasolina, la corrupción, el agua y la Venezuela post-pandemia, que nos va a cambiar a todos”.

Afirmó que “todos los sectores que quieran un movimiento venezolanista para el cambio son parte de la solución” y promovió “la inclusión de muchísimos otros factores: la producción, el comercio, el transporte, las academias”.

“No se puede ver con miopía el futuro del país”, insistió Fermín. “Hay que tejer un gran acuerdo nacional para analizar la Venezuela postpandemia“.

En este redimensionamiento del diálogo, Fermín llamó a retomar el acuerdo con la CAF, negado el año pasado por la Asamblea Nacional. Asimismo, pidió incluir el tema de la inseguridad y llamó al gobierno a “presentar cuenta sobre las zonas de paz, en la que sicarios, pranes y traficantes están por la libre y la policía no puede entrar”. “¿El ‘hombre nuevo’ son estos muchachos de 14-15 años que andan armados en las comunidades?”, cuestionó.

Fermín defendió que Soluciones reclame de manera pacífica y cívica y finalizó recordando que optar por la vía pacífica no es ser “blandengue”, sino que “la violencia, lejos de ser un remedio, es agravar la situación”.