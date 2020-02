Circulan 2,7 millardos de dólares en el mercado nacional

Para Asdrúbal Oliveros, las cuentas en dólares en la banca venezolana "están atadas a operaciones dentro del mismo banco (por ahora) y no permite la posibilidad de recibir/enviar dinero al exterior o cuentas de afuera".

Por: Redacción Web 10:45 AM / 18/02/2020

Para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, la "noticia de que la banca puede abrir cuentas en dólares (custodia) ha causado un revuelo. En realidad, es algo que se podía hacer desde tiempo. Solo que, como estamos en Venezuela, algunos bancos lo manejaron prudentemente y arrancaron con clientes jurídicos".

La pasada semana, Bancaribe anunció el lanzamiento del producto Mi Cuenta En Divisas para las transacciones en dólares y euros. La medida permitirá a los usuarios hacer transacciones y pagos electrónicos entre clientes Bancaribe.

En opinión de Oliveros, "el país se está dolarizando rápidamente en sus transacciones. Y circula mucho efectivo. Nuestros estimados apuntan a niveles que se ubican entre $2.500 - $2.700 millones".

En ese sentido, el experto, quien analizó la medida en un post de su cuenta de Instagram, "está no es una cuenta “normal”, está atada a operaciones dentro del mismo banco (por ahora) y no permite la posibilidad de recibir/enviar dinero al exterior o cuentas de afuera, pues la banca se ha quedado sin corresponsales, que son los agentes que permiten hacer esto. Pero es un punto de partida, que ayuda al manejo del efectivo y va a profundizar la dolarización en transacciones".A juicio del economista, el problema "más grave es que el Ejecutivo intente en el mediano o largo plazo disponer de ese efectivo, o establecer limitaciones a su uso. Así que toca ser muy prudentes: manejar esta cuenta para las transacciones y no para guardar el dinero. De tal manera de tener saldos mínimos. Yo en lo particular lo recomiendo más para clientes jurídicos que particulares".