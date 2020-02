Cidh agita de nuevo entre chavismo y oposición

Comionaduría de Guaidó dice que una comisión llegará este martes al mediodía. El Gobierno responde: No está invitada.

Por: Redacción Web 09:10 AM / 03/02/2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llegará al país este martes 4 de febrero, así lo confirmó Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos designado por la Asamblea Nacional. “La delegación de la Cidh llegará al país el día martes 4 de febrero a las 12:14 pm al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas", dijo Prado, quien tiene el visto bueno del diputado Juan Guaidó.

La intención de entrar al país por parte de la Cidh ha abierto una polémica porque el Gobierno Nacional ha desechado su visita. "Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la Cidh. La visita anunciada en medios no está autorizada", escribió el canciller en Twitter.

El Gobierno de Nicolás maduro inició en abril del 2017 el retiro de Venezuela de la OEA, un hecho inédito que solo había hecho Cuba. Dos años después se produjo la separación definitiva del país, en abril del 2019. Maduro alegó que la Organización ha servido de panacea para intervenciones en sus países.

Luis Almagro se ha convertido, de hecho, en el principal opositor internacional del Gobierno de Maduro y ha reconocido a un enviado de Guaidó como representante del país ante la OEA.

No obstante, desde la comisionaduría de Guaidó se insiste en la visita y aseguran que “nosotros como gobierno interino los estamos esperando la visita de la Cidh. Si el régimen no los deja entrar los que pierden son los venezolanos”.

Prado indicó recientemente que "el régimen de Maduro quedará en evidencia en cuanto a violación de derechos humanos en caso de no dejar ingresar a la Cidh".

Humberto Prado, comisionado de los Dd hh de Juan Guaidó ratificó en tuiter la necesidad

de que la comisión pueda ingresar al país.



El presidente de la comisión Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Saúl Ortega, declaró este martes en la estación Unión Radio: "En cuanto a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh al país ratificó que esa comisión de la OEA “no va a entrar, nosotros no pertenecemos ya a la OEA, hace rato nos fuimos, y no es ese señor (Humberto Prado) que estará nombrando representante del país”.

“Aquí no tiene nada que buscar, nosotros estamos alienados con el derecho internacional y a los organismos que pertenecemos, a esos les rendimos cuentas, y me refiero al Consejo de DDHH de la organización de Naciones Unidas —ONU—”, aseveró.