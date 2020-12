Cerca de 800 mil venezolanos excluidos del plan de vacunas en Colombia

Sin relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, el país acoge a la mayor población que ha migrado desde Venezuela desde 2015 por la severa crisis social de la nación.

Por: Redacción Web 11:10 AM / 22/12/2020

En medio de una mayor velocidad de los contagios, el presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó que su "prioridad" será la inmunización de las personas colombianas dejando un mensaje directo para los venezolanos que no están en condición regular en el vecino país: "Venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no tendrán vacuna de covid".

A octubre había en Colombia poco más de 1,7 millones de venezolanos, según la autoridad migratoria, que calcula que el 55% de ellos estarían "en condición irregular", vale decir, que casi 800 mil connacionales quedarían al margen del plan.

El Ministerio de Salud informó este lunes 21-D que el país iniciará su primera fase de vacunación en febrero de 2021 con un lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Colombia es el tercer país latinoamericano con más contagios (1,5 millones) y el cuarto con mayor número de muertes (40.400).

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que "es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico" y una propuesta antiética. "Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio", agregó Gaviria.

En este contexto, no pocas voces críticas han surgido de exministros colombianos, no obstante, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por Duque como presidente (e) de Venezuela, prefirió "pasar en puntillas" sobre la decisión asegurando vía Twitter, "la pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa. Con el inicio de la vacunación urgen todos los esfuerzos por lograrla en el menor tiempo posible, países como Colombia y el presidente @IvanDuque ya inician estrategia certera en esa dirección".

Sobre el tema, el dirigente opositor colombiano, Gustavo Petro, trinó: "¿Cuál la diferencia entre el Hitler antijudío y el Duque antivenezolano? ¿cuál la diferencia entre matar masivamente y dejar morir masivamente?".

En noviembre, el Gobierno aseguró que en el primer trimestre de 2021 recibirá más de 10 millones de dosis de la rusa Sputnik V y que esperaba acuerdos con China y Cuba.