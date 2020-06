Cepal: Economía en Latinoamérica puede caer hasta 8% por covid-19 este 2020

"Vamos a tener un total de 215 millones de pobres, 83 millones serán pobres extremos, tendremos 16 más en extrema pobreza", manifestó.

Por: EFE 03:43 PM / 15/06/2020

Latinoamérica tendría la peor recesión económica del último siglo pues el Producto Interno Bruto (PIB) podría contraerse hasta un 8 % este 2020 debido a la emergencia sanitaria por la covid-19, advirtió este lunes 15-J la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



"En nuestra región, simplemente, tenemos la peor recesión del último siglo, y posiblemente la más fuerte de toda la historia de la región. Vamos a caer entre 5,3 % y 7 %, y quizá lleguemos al 8 %. Es una contracción enorme que no habíamos visto", dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.



Durante su participación en la presentación del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, encabezada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para América Latina y El Caribe, alertó también que la pobreza en la región aumentará casi 30 millones de personas más.



"Vamos a tener un total de 215 millones de pobres, 83 millones serán pobres extremos, tendremos 16 más en extrema pobreza", manifestó.



Explicó que la principal preocupación es que las personas en extrema pobreza no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas alimentarias "y por lo tanto la crisis sanitaria puede convertirse en crisis alimentaria".



Es por ello que reiteró la propuesta del organismo de crear un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para toda la población que vive en pobreza.



Además, añadió, se busca que haya subvenciones temporales a micro, pequeñas y medianas empresas para cubrir los costos de la mano de obra. "No podemos romper toda la trama productiva de la región", apuntó.



Señaló que la pandemia encontró a Latinoamérica con servicios de salud muy fragmentados con alta vulnerabilidad, por lo que es necesario garantizar medicamentos no solo para covid-19 sino para otras enfermedades que son altamente prevalentes en la región como la diabetes, la hipertensión o el VIH.



"No podemos descuidar enfermedades que están frente a nosotros", enfatizó.



Bárcena participó en la presentación del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, el cual es una herramienta que da seguimiento a través de datos abiertos a 286 medicamentos.



Ciento veinticuatro de ellos son críticos para afrontar la covid-19 en toda la región, pudiendo monitorear más de 20.000 transacciones de mercado, a fin de asegurar precios justos.



En ese sentido, Bárcena dijo que dicho observatorio es fundamental "porque permite optar a precios justos y encontrar soluciones pragmáticas. La eficiencia en las compras públicas permite un mejor gasto público".



Hasta el momento, Latinoamérica suma poco más de 1,6 millones de contagios por covid-19 y más de 98.000 muertes.