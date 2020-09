Carlos Melo: Las últimas victorias que ha tenido el Gobierno son por la abstención

Expresó que hasta donde él tiene conocimiento, Henrique Capriles retiró sus candidatos a las parlamentarias o lo va a hacer.

Por: Redacción Web 05:01 PM / 30/09/2020

El dirigente de Copei, Carlos Melo, dijo que puede demostrar matemáticamente que "las últimas victorias electorales del gobierno se han debido a la abstención".

Entrevistado por el periodista Vladimir Villegas, en su programa Vladimir a la Carta, agregó que aun cuando sabe los problemas que tiene este venidero proceso electoral, considera que "es la única vía para acercarse al cambio político que la mayoría de los venezolanos espera". Destacó que "hay que eliminar el voto asistido, cuidar los votos con los testigos y no permitir los puntos de partidos que busquen persuadir a los electores".

Melo expresó que hasta donde él tiene conocimiento, Henrique Capriles retiró sus candidatos a las parlamentarias o lo va a hacer. Mencionó que "Capriles suele zigzaguear en la opinión pública y, posiblemente, le pesa el ataque de muchos en las redes sociales".

Recordó en el programa, transmitido en YouTube, que nunca ha apoyado a Juan Guaidó porque no coincide en su política.

"Nunca he sido 'guaidólover'. Lo de Guaidó es otra política, no es de diálogo de apertura, no es de intentar contar votos y no contar muertos", dijo Melo.

Finalmente, el dirigente expresó que nunca estará de acuerdo con las sanciones a Venezuela y que si se tiene que sentar con el Gobierno a buscar soluciones, lo haría.