Capriles: No le vamos a regalar la Asamblea a Maduro

El dirigente opositor sobre la oposición dijo: "El plan que había se agotó". Agregó que "Requesens no fue liberado a cambio de nada, no fue un trueque".

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, este miércoles 2 de septiembre, en una transmisión por sus redes, convocó "al país a movilizarse y a luchar. No nos vamos a resignar ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. Si pretende quitárnosla, nos la va a tener que arrebatar y va a ser peor para él... Por no haber jugado a la democracia, (Maduro) está como está".

Su declaración confirma que encabezará un movimiento opositor en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre. "Vamos a apoyar a mujeres y hombres que quieran abrir caminos", declaró el dirigente opositor, quien saludó que por primera vez en 16 años se permita en el país la observación internacional. "Ojalá que den los tiempos y venga la Unión Europea".

"Le anuncio a todos los venezolanos que no vamos a dejar a la gente sin opción", agregó Capriles, quien aseguró que no será candidato, porque sobre él pesa una inhabilitación. "Si no hacemos política sobre la base de las realidades, quedamos en el aire", agregó.

El dirigente agregó que la excarcelación de "Juan Requesens no fue a cambio de nada, no fue un trueque".

Acerca del futuro de la oposición aseguró que "el plan que había se agotó".





"El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó", dijo Capriles en una transmisión por redes sociales en las que no señaló directamente al también opositor Juan Guaidó, que este martes 1-S desacreditó sus conversaciones con el Ejecutivo a través de Turquía.



Durante su intervención en redes criticó las posturas cerradas de los simpatizantes del chavismo y se preguntó si la oposición va a convertirse "en lo mismo" como "un espejo" y se respondió: "No estoy de acuerdo con eso, quiero un país libre, próspero, democrático".