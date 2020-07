Capriles sacude a la oposición: Nunca habíamos estado en tanta inercia

A Guaidó le dijo: ¿Vamos a seguir con la perorata del gobierno legítimo, el gobierno encargado? A Maduro: Tú sabes muy bien lo que queremos: que tú salgas del poder.

Por: Redacción Web 07:12 PM / 30/07/2020

El excandidato presidencial Henrique Capriles pidió a la oposición evaluar si el 6 de diciembre puede ser el día de la “rebelión civil de las cédulas”, en el marco de las elecciones legislativas.

En un claro mensaje para Juan Guaidó dijo: “Tenemos que mover el tablero. ¿O es que vamos a seguir con la perorata del gobierno legítimo, el gobierno encargado, el embajador en no sé dónde? ¡Por favor! Tenemos que tener los pies en la tierra. Usted tenía un plan y fracasó, ¿vamos a seguir en ese fracaso? Eso se acabó. Hay que reconstruir, destrancar el juego, pensar en la mayoría del país, ver cómo pueden expresarse”.

Y al presidente Nicolás Maduro le dejó también un mensaje: “Yo no quiero ser candidato a diputado. Tú sabes muy bien lo que queremos: que tú salgas del poder”.

El político advirtió que la oposición está destruida y que se encuentra en su peor momento de conducción en 21 años. “Nunca la oposición había estado en una situación de tanta inercia y con una gran contradicción. ¿Ya qué más van a seguir cayéndole a mentiras a la gente? ¿Vamos a seguir ejerciendo gobierno dónde, en internet? Seamos serios. Entiendo que Maduro no sea serio, ¿pero nosotros?”.

“¿Para qué nos puede servir el 6 de diciembre?, ahí es dónde está el debate. El 6 de diciembre yo no sé si es el día de la rebelión civil de las cédulas en nuestro país. La oposición tiene que barajar la partida para avanzar en su objetivo que es el cambio político”, afirmó.

El dirigente de Primero Justicia señaló que las fuerzas políticas de oposición tienen que volver a una posición de fuerza y “buscar un hecho político que movilice a las grandes masas de nuestro país. ¿Será el 6 de diciembre ese día? Es fácil, ¿vas a hacer lo que quiere (Nicolás) Maduro o vas a hacer lo que no quiere?”, indicó.

Descartó que se postule como candidato a la Asamblea Nacional. “Yo no voy a ser candidato a diputado. Yo nunca he hecho, Maduro, lo que tú has querido que yo haga. Lo que yo quiero es la alternancia política en este país, no un curul. Yo no tengo obsesión por cargos”, manifestó.