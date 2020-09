Capriles: "Para que la elección le sirva a Venezuela, debe ser postergada"

El excandidato presidencial da marcha atrás a participar el 6-D y pide postergar elección porque "no hay las condiciones en este momento".

Por: Redacción Web 07:00 PM / 30/09/2020

"Para que la elección le sirva a Venezuela, debe ser postergada, porque no hay las condiciones en este momento, hay la posibilidad, es moverla, creemos que hay que posponerla y que haya observación".

Así lo planteó la noche de este miércoles 30 de septiembre Henrique Capriles, excandidato presidencial, quien había planteado participar en los comicios el pasado 2 de septiembre, eso sí, "luchando por condiciones electorales" que reconoció en su mensaje "no están dadas".

"Hay que mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? ¿porque estamos entre cálculos político? Si hay la observación, hay la participación", advirtió el dirigente opositor, quien reconoció que el "cortoplacismo y el todo o nada no nos han dejado nada".

Capriles reivindicó las negociaciones que dieron paso a la liberación de 110 presos políticos. "En ese camino hubo acuerdos que se generaron. Quién puede oponerse a que un preso político esté en la calle. Más allá de las matrices de opinión, la gente necesita esperanza".

El excandidato presidencial dijo que "aquí tiene que haber una elección que le sirva al país, no al chavismo o a Capriles. No se trata de unos carguitos o unos curules. Lo que hicimos fue reservar unos puestos. Eso dijimos, pero se necesita observación internacional".

Volvió a insistir en que la prioridad en este momento debe ser la atención a la pandemia y que la Constitución abre posibilidades para que la nueva Asamblea Nacional se instale más allá del 5 de enero de 2021. "¿Cuánta gente no ha muerto por la covid-19. No está aplanada la curva. Hay gente que no tiene ahorros y salen a matar un tigre. Esa es la prioridad y la vida de la gente. Por eso no me gusta la guerra ni apoyo invasiones. Creo en persistir y lograr acuerdos", agregó.

Capriles reconoció el papel de los enviados de Josep Borrell, alto respresentante de la Unión Europea, a Venezuela. "No fue una misión que vino al país de manera clandestina, todo el mundo lo sabía, ellos no vinieron a negociar", dijo.

En su opinión, "buscar soluciones no es ser cómplice ni colaboracionista, ni esos calificativos. Esa es mi razón. El dilema no es votar o no votar sino luchar o no. En muchos estados no han dado testimonio de eso".

Poco antes de finalizar su mensaje, reconoció qie continuará en la búsqueda de las condiciones para un cambio político en el país.