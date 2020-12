Capriles: Biden debe entender que el gobierno interino es un plan “agotado”

El dos veces candidato presidencial opositor de Venezuela Henrique Capriles dijo que el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, debe entender que el gobierno interino venezolano es un plan “agotado” que no puede continuar, según una entrevista dada a conocer este miércoles 9-D por la BBC.

En Estados Unidos “la nueva Administración debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo: el interinato”, dijo Capriles en la entrevista.

Guaidó es reconocido como líder del país por buena parte de la comunidad internacional, que considera que la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 fue un fraude, pero el país sigue regido por el gobernante Psuv.

El Psuv ganó "con la mayoría de votos" los comicios parlamentarios del fin de semana, en los que no participaron los opositores argumentando falta de garantías. El período de cinco años de la actual Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, culmina el 5 de enero, cuando asumirán los nuevos diputados del oficialismo.

En tono crítico sostuvo: "En Venezuela hay que buscar un cambio de gobierno. ¿Cómo? Yo no planteo un nuevo camino, sino abrir caminos. No podemos ser narradores de la tragedia.

En Venezuela hay hambre. La gente no fue a votar porque está harta de Maduro, de ti y de mí. Hay un hartazgo y eso no es bueno. Hay que abrir caminos no prometiendo fantasías, sino hablándole a la gente con la verdad, con una ruta creíble. Recuperar el voto es mi camino".