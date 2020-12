Candidatos a la AN del chavismo invitaron a “votar masivamente” en Maracaibo

Los candidatos de los circuitos 4, 6 y 8 correspondientes a la capital zuliana se comprometieron “a legislar para el pueblo”. Willy Casanova, alcalde y jefe del comando de campaña, agradeció a toda la estructura el haber cumplido con el trabajo político de cara al 6-D.

Por: Agencias / Redacción Web 04:00 PM / 03/12/2020

Con el llamado a los electores a "votar masivamente" en las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y las organizaciones aliadas al Gran Polo Patriótico (GPP) cerraron este jueves 3-D la campaña en cuatro, de los cinco, circuitos que corresponden al municipio Maracaibo.

El alcalde y jefe de campaña, Willy Casanova, acompañó a Jean Carlos Martínez y a Maritza Matos, candidatos por el circuito 8, que corresponde a las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, San Isidro y Manuel Dagnino, en el Club El Tablazo.

Allí revisó toda la estructura con los jefes de comunidad, jefes de calle y Ubbch a quienes les agradeció el haber hecho el trabajo político “casa a casa, calle a calle, comunidad a comunidad para encontrar el voto chavista, el voto duro, e identificar al que no está convencido de participar para organizar la maquinaria para la victoria”.

“Hemos estado cinco años combatiendo la locura de estos tipos (la oposición) y organizando nuestra fuerza. Por eso, lo digo que nadie se sorprenda de la victoria del 6 de diciembre. Conscientes como estamos del poder que tiene la AN nos propusimos a recuperarlo y no habrá nada ni nadie que nos impida ese objetivo (…) para cumplir con la tarea de reordenar este país (…). Convoco a todo aquel que quiere que el porvenir de Venezuela sea paz y progreso, a votar el 6 de diciembre”, expresó Casanova.

Los candidatos del circuito 8 cerraron su campaña

en el Club El Tablazo.

Martínez, por su parte, destacó que “hay mucho convencimiento en la población de la necesidad de cambiar la realidad de la Asamblea Nacional. Hemos venido recorriendo las calles hablando sobre la necesidad de esa transformación porque han sido 5 años de dura dificultad que ha atravesado nuestro pueblo con bloqueos y sanciones contra el Gobierno, pero las penurias las vive el pueblo. El 6 de diciembre es la hora del pueblo, de corregir los errores que se cometieron desde el año 2015”.

Matos, quien es suplente del circuito 8, manifestó que representará “dignamente la voz de las mujeres y del pueblo desde las bases de los barrios de Maracaibo (…) es la hora que con mucha responsabilidad ayudemos a recomponer Venezuela (…)”.

Más temprano, en el circuito 6, que abarca las parroquias Chiquinquirá, Bolívar, Santa Lucía, Raúl Leoni y Carracciolo Parra Pérez, Casanova estuvo con la dirigente del Comando Municipal Darío Vivas, Jessy Gascón brindando su apoyo a los candidatos Nayarí Linares y José Fleire con un acto en la cancha del Colegio Cristóbal Mendoza, ubicado en el sector Belloso.

Linares se comprometió a defender en la AN todas las propuestas de su circuito “y las haremos oír”, recalcó.

“Vayamos por amor a la patria a votar este 6 de diciembre (…) porque es necesario volver a legislar en favor del pueblo venezolano, y no de quienes la tienen secuestrada y puesta a la orden del imperialismo norteamericano”, recalcó en su intervención.

En el circuito 6 honraron la memoria del candidato

José Luis Acosta.

En este cierre honraron la memoria del candidato del circuito número 5, José Luis Acosta, quien falleció el pasado martes 1 de diciembre, por complicaciones derivadas del covid-19.

“José Luis vive en cada uno de nosotros, quienes seguimos en combate día y noche para garantizar la victoria del poder popular”, dijo el candidato suplente, José Fleire.

Por último, desde el oeste de la ciudad, en la cancha El Carmelo de la parroquia Antonio Borjas Romero, el candidato por el circuito 4, Fidel Madroñero junto a su suplente Misleidy Mengual, destacó que el 6-D, el chavismo obtendrá “la victoria más hermosa en su historia política y al mismo tiempo el 2021 será el año de la recuperación económica”.

Madroñero envío su mensaje desde el oeste de Maracaibo.

También se comprometió a no rendirse como lo hicieron “los últimos diputados que ganaron por este circuito, que eran escuálidos los dos, que no hicieron nada, que no ayudaron a nadie (…). Cuenten conmigo para cuando haya una injusticia, por agua o por luz”, expresó.

En la capital zuliana, para la jornada comicial de este domingo, el CNE habilitó 402 centros de votación.