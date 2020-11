Candidatos al 6-D / “Debemos incorporar a nuestro pueblo para resolver los problemas”

Jean Carlos Martínez, candidato a la Asamblea Nacional (AN) del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el circuito 8 de Maracaibo.

Por: Priselen Martínez Haullier 03:32 PM / 18/11/2020

Retomar “la estabilidad institucional” y “devolverle” todas las competencias como Asamblea Nacional (AN) será lo primero que deberán hacer sus nuevos 277 integrantes.

“Esta será la quinta AN y va a recobrar su institucionalidad sin pelear con el resto de los poderes porque no solo tiene la facultad legislativa sino la contralora y es necesario que la recupere para hacerle seguimiento a todas las decisiones que se toman en el Ejecutivo”, expresó Jean Carlos Martínez, candidato a la Asamblea Nacional (AN) del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el circuito 8 de Maracaibo.

Dijo que al nuevo Parlamento “tendrán que comparecer aquellos actores que no cumplan con lo que requiera la nación. Cambiar lo que haya que cambiar como lo ha dicho el Presidente (…)”.

Para Martínez, el Poder Legislativo tiene la “necesidad de avanzar” en la propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro sobre las ciudades comunales, un tema que considera “controversial” porque incorpora a los consejos comunales, las comunas, los parlamentos comunales para su construcción.

“No es posible sostener los servicios públicos desde la acción que llevan los gobernantes, sino que debemos incorporar a nuestro pueblo con las figuras que ya existen para resolver esos problemas porque en este tiempo de guerra económica ha mermado esa capacidad de acción que tienen los gobiernos municipales y regionales”, expresó

En entrevista con PANORAMA, Martínez, quien es licenciado en comunicación social, técnico en Informática, magíster en ciencias de la comunicación, ocupó cargos como intendente tributario de la Alcaldía de Maracaibo y presidente de la Corporación de Alimentos, dijo que otra de las discusiones que debe darse en la AN es “el uso de los territorios, las áreas bajo régimen especial de Maracaibo que hoy están pobladas gracias al crecimiento que ha tenido la ciudad, pero tiene que revisarse”, apuntó.

“Tenemos que discutir en la AN cómo y en qué condiciones se va a reactivar la economía de nuestro país, y en eso Maracaibo tiene mucho que aportar. Solo en el circuito 8 conformado por 4 parroquias como: Luis Hurtado Higuera que tiene el cordón industrial más importante de la ciudad; Manuel Dagnino, el paseo comercial; Francisco Eugenio Bustamante que tiene la diversidad de todos los sectores económicos, y San Isidro que es la zona privilegiada para la producción agrícola y pecuaria del municipio es necesario crear unos mecanismos especiales para esa reactivación (…)”.

Para el abanderado del Psuv, es “importante votar, el 6 de diciembre, porque la Constitución rige que cada 5 años se elige a los miembros del Parlamento. La actual AN ha decidido asumir unos mecanismos de acción política que trasgrede la realidad de cada uno de los venezolanos y en un país democrático como el nuestro las grandes diferencias se pueden dirimir a través del voto”, recalcó.