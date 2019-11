07:15 AM

07:15 AM / 11/11/2019

Candidata a FCU plantea recuperar servicios estudiantiles en LUZ

Priselen Martínez Haulllier

José Ángel Núñez

Tras pasar una década sin relegitimar a la representación estudiantil en la Universidad del Zulia (LUZ) en sus tres núcleos Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo este martes 12 de noviembre serán las elecciones ordenadas por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la participación de los alumnos será la clave para la escogencia de estas nuevas autoridades.



En esta contienda se elegirán, para los próximos dos años, a los representantes a la Federación de Centros Universitarios (FCU), Centro de Estudiantes, Consejo de Escuelas, Consejos de Facultad y Consejos de Núcleos y Consejos Universitarios.





Garantizar la seguridad en las escuelas y facultades, retomar el servicio de comedores y el transporte hacia la universidad son las principales propuestas que plantea Leysmar Villafañe, candidata a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia ( FCU-LUZ) por la plancha Excelencia Universitaria 97 que representa a los movimientos de izquierda.





"Represento a un movimiento estudiantil que fue fundado hace 16 años, nosotros tenemos la posibilidad de brindarle seguridad al estudiante (...)", afirmó en su visita a PANORAMA acompañada de su llave a la presidencia Lailaine Maldonado y Alexander González, quien aspira a la representación en el Consejo Universitario por Compromiso Estudiantil 17 en la plancha 001.



"Queremos recuperar los espacios de la casa de estudios para motivar aún a los alumnos a seguir estudiando", añadió Villafañe, quien cursa el octavo semestre de ingeniería en petróleo en el núcleo Cabimas.



Además de Excelencia Universitaria también la apoyan Compromiso Estudiantil 17, la 77, Frente 27, Movimiento Estudiantil 41 y los presidentes de los centros estudiantiles de las escuelas de Comunicación Social, Enfermería e Ingeniería LUZ-COL y Sociología.



Alexander González, por su parte, alumno de la Escuela de Sociología, explicó que en el Consejo Universitario es donde se plantean las políticas de prosecución de estudios en función de cada facultad "y lo importante es que este 12 de noviembre todos los estudiantes participemos en esta fiesta democrática para que se restauren en los espacios de la universidad".



Para González "es preocupante" ver como la casa estudios ha "perdido su perspectiva, su propia razón de ser que es la academia brindar aportes al país".



"Es preocupante ver facultades como agronomía, veterinaria y economía que no estén a la disposición para la reconstrucción de nuestro país (...). Más allá de las diferencias la universidad es el espacio para reencontrarnos", expresó el dirigente.



"Seremos una dirigencia que se abogará a resolver las necesidades de los estudiantes y no a obedecer a los intereses políticos externos que tanto daño han hecho (...). La victoria será de los estudiantes", agregó.



Lailaine Maldonado, adjunta a la presidencia con Villafañe en la FCU-LUZ y cursante de la Escuela de Derecho, destacó que son "la llave perfecta" para recuperar los beneficios y derechos de los estudiantes de recibir una buena alimentación, transporte.



"Vamos a incentivar a que se reanude el pasaje estudiantil que está olvidado. Somos la casa de estudios más grande del occidente, no podemos permitir que los estudiantes de los municipios sigan sin poder asistir a clases, recuperar las áreas de LUZ".