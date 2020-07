Canciller uruguayo carga contra Maduro: Venezuela es una dictadura

El nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, afirmó este lunes 20 de julio que Venezuela "es una dictadura", a diferencia de lo que decían sus predecesores, durante la presentación de las líneas que seguirá su próxima gestión.







"Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del Gobierno todo y no tengo dudas que la de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas (prócer de Uruguay): Con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura", enfatizó.



Sin embargo, dijo que Uruguay "no tiene vocación de gendarme internacional" por lo tanto no le corresponde señalar ni perseguir dictaduras.

Asimismo, sostuvo que permanecerá en los grupos que buscan una solución pacífica del conflicto venezolano aunque no promoverá más diálogo por "la falta de voluntad de una de las partes" en referencia al gobierno de Nicolás Maduro.