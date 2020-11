Canciller iraní: “Estados Unidos está luchando por su supervivencia”

Mohammad Javad Zarif aseguró, en Caracas, que EE UU “recurre al terrorismo contra el pueblo iraní y venezolano”.

Por: Agencias 11:00 AM / 05/11/2020

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, durante una conferencia en Caracas, aseguró este jueves 5 de noviembre que su país mantendrá las relaciones con Venezuela, a pesar de las “medidas terroristas” y sanciones que impone el Gobierno de Estados Unidos a ambos países.

“El occidente está perdiendo su coherencia y cohesión, Estados Unidos está luchando por su supervivencia. La era de la hegemonía de occidente se ha terminado, ya no puede pretender que puede enseñarle al resto del mundo cómo preservar los derechos de sus ciudadanos, han perdido la centralidad de su economía, de su política, del manejo del coronavirus”, expuso.

Calificó las sanciones de EE UU como “ilegales, es lo peor que se le puede imponer a alguien. Lo que hace Estados Unidos es aplicar la ilegalidad, está castigando a cualquiera que quiere aplicar lo que dice el Consejo de Seguridad (de la ONU)”, acotó.

Javad Zarif expresó que EE UU ha invadido y saqueado al Medio Oriente estableciendo un sistema de terrorismo y es que desde 1990 hasta el 2020 han librado una guerra por años.

“Estados Unidos gasta $600 mil millones en armas, pensaron que si podían establecer su hegemonía a través de la fuerza militar evitarían el cambio del orden global”, argumentó el Canciller iraní.

Afirmó que el Gobierno estadounidense está aterrorizando a los pueblos de Irán, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Siria para generar un cambio político, a través de sanciones y como “medida desesperada” de aquellos que sienten amenazado su poder.

“Si EE UU decide cambiar su enfoque del mundo entonces tendremos un mundo mejor. El Gobierno norteamericano y el mundo industrializado están atemorizados por el surgimiento de nuevas potencias y por esos recurren al terrorismo contra el pueblo iraní y venezolano”, apuntó.

Compra de armamento

A su vez, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó que si el Gobierno nacional desea comprar armamento a Irán “no habrá nadie que pueda detenernos”.

“Venezuela no está enfocado en comprar armamento. No, no hay un buque que viene con misiles, pero sí hay una relación, y el día que Venezuela, el día que nuestra Fuerza Armada Bolivariana considere con las Fuerzas Armadas de Irán que es necesario adquirir armamento del tipo que sea de Irán lo haremos de manera soberana, independiente y nada ni nadie podrá impedirlo”, expresó Arreaza”, dijo el Canciller.

Ratificó que el expresidente Hugo Chávez conformó una “gran relación en su visión diversificada de las relaciones internacionales con una política exterior libre”.

“Chávez pensó en una relación autónoma con Irán, ambas naciones estamos en el clímax de nuestra relación en este momento histórico. Irán ha apoyado a Venezuela en los momentos difíciles por los efectos del bloqueo de Estados Unidos”, dijo Arreaza.

“El país norteamericano siempre ha querido dominar a los pueblos por sus viles intereses políticos y económicos (…) Venezuela e Irán son ejemplo de dignidad en el mundo que no han dejado someterse”, puntualizó.