Canciller Arreaza a Pompeo: Está del lado perdido de la historia

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, instó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a retornar a la diplomacia y respetar a los pueblos libres del sur.

El llamado lo hizo a través de la red social Twitter, al responder una publicación de Pompeo donde aseguró que en Venezuela se intenta silenciar a los venezolanos que protestan, desconociendo la poca convocatoria de este sábado ante el llamado de Juan Guaidó a sus seguidores para tomar las calles de Caracas.

“Mr @SecPompeo, con mensajes tan fuera de la realidad, lo que queda es afirmar que no sólo se encuentran del lado incorrecto, sino también del lado perdido de la historia. Han fracasado por la vía de la conspiración. Retornen a la Diplomacia y respeten a los pueblos libres del Sur”, exigió el canciller venezolano a través de un trino.

Mr @SecPompeo, with messages so out of touch with reality, we can affirm that you're not only on the wrong side of history, but also on the lost side of history. You've failed with conspiracy. Return to diplomacy and respect the free peoples of the South https://t.co/QfCIfwWC9F