Calderón Berti denunció malversación e irregularidades en los recursos de la ayuda humanitaria

Agencias

El exrepresentante diplomático de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció el viernes en rueda de prensa que investigaciones realizadas detectaron la existencia de irregularidades en el manejo en de la ayuda humanitaria donada a venezolanos y entregó las pruebas recaudadas a la Fiscalía de ese país.

Calderón, quien fue destituido abruptamente por Guaidó esta semana, dijo que dos personas de confianza del gobierno del presidente de la Asamblea Nacional están implicados en el desfalco de fondos que habían sido donados para atender a militares venezolanos que se encuentran exiliados en Colombia tras desertar de las filas del régimen de Nicolás Maduro.

Calderón no dio detalles sobre el tamaño del desfalco, alegando que ese y otros datos ahora forman parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía colombiana.

“¿En qué consistía (la operación)? Básicamente de facturas adulteradas, relaciones de gastos sin comprobantes, (malversación de) gastos de manutención y de algunos otros recursos. Le sugerí a Guaidó revisar muy bien su entorno y que actúe él, sin tutelaje de nadie”, dijo el exrepresentante de Venezuela ante la Opep.

Aseguró que mientras Maduro esté al frente del país, no hay garantías de que haya elecciones limpias.

Advirtió que la transición será incluso más importante que la democracia. “Los cimientos de la transición serán más importantes que la democracia. La transición no puede ser una rebatiña de los partidos ni un reparto entre ellos. Tiene que estar integrada por los mejores hombres del país, los más preparados”, dijo en la rueda de prensa.

Sobre otro punto, Calderón Berti expresó que quienes han saqueado el país, le han robado el dinero al pueblo. “Los buscaremos hasta debajo de las piedras, no sólo para que devuelvan lo que se robaron, sino para que paguen”, expresó.

Sobre sus relaciones con Juan Guaidó manifestó que desde hace meses no existe.

También negó que haya conspirado contra el presidente de la AN. “Yo no conozco a Padrino López ni a Maikel Moreno. Pregúnteles si alguna vez he hablado con ellos”, apuntó.