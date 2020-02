Cabello sobre regreso de Guaidó: Lo que ocurrió es una reacción espontánea

Aseguró este miércoles que nadie puede prever "lo que le va a ocurrir" al líder opositor.

Por: EFE 04:52 PM / 12/02/2020

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que nadie puede prever "lo que le va a ocurrir" al líder opositor Juan Guaidó, que regresó el martes a Caracas tras una gira internacional



"Él anda con delincuentes, con narcotraficantes, anda con los paramilitares, con (el grupo de origen paramilitar colombiano) Los Rastrojos, ¿quién puede prever lo que le va a ocurrir?, nadie", dijo a periodistas durante una manifestación por el Día de la Juventud.



Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, regresó a Caracas y tras aparecer en la sala de llegadas del Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, fue agredido por un nutrido grupo de simpatizantes del chavismo, algunos de los cuales se identificaron como empleados de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por el Gobierno de EE UU.



Acerca de esta situación, Cabello afirmó que quienes lo agredieron eran ciudadanos hartos porque tanto Guaidó como otros diputados opositores "viven pidiendo sanciones".

Cabello, quien marchó hasta Miraflores, aseguró que los opositores

"van a seguir pidiendo sanciones porque ellos trabajan para el imperialismo norteamericano".





"El pueblo, donde vaya ahora, lo va a esperar. Lo que ocurrió ayer es una reacción espontánea de un pueblo indignado que ya se cansó de quienes están pidiendo sanciones contra Venezuela en el extranjero, que asuman ellos su responsabilidad", sostuvo.



En este sentido, aseguró que los opositores "van a seguir pidiendo sanciones porque ellos trabajan para el imperialismo norteamericano".



"Ayer estaban horrorizados porque los recibieron violentamente, ¿pero ellos no están pidiendo invasiones contra nuestro país?, ¿cómo creen ellos que es una invasión?, ¿una invasión con qué, con serpentinas y bombas (globos)?, no, una invasión es con plomo. Se sienten impresionados porque el pueblo ayer reclamó, el pueblo va a seguir reclamando", apostilló.



El dirigente chavista insistió en que con el regreso de Guaidó no va a pasar "nada", si bien aclaró que cuando dice "nada es que no va a pasar nada en Venezuela".



"¿Que no le va a pasar nada a Guaidó? Eso depende de la seguridad de él, nadie sabe en qué anda él, con quién se reúne", concluyó.



Apenas unos minutos después de que el vicepresidente del Psuv hiciera esa afirmación, Guaidó aseguró al intervenir en un pleno callejero de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que esa frase es una amenaza velada.



"Acaba de decir que mi seguridad depende de mí. Es una velada amenaza. Claro que depende de mí, como cada venezolano depende de él porque no cuenta con los organismos de seguridad del Estado", subrayó el líder opositor.