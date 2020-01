Cabello: Oposición se anotará todita para participar en las próximas elecciones parlamentarias

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reflexionó acerca de las 2 planchas que iban a postularse este domingo. “Por qué si ahí estaban Stalin, Barboza, Williams Dávila, todos ellos, ¿por qué no levantó la mano al menos uno para postular a Guaidó? No tenían los votos, pero como que también unos no querían que volviera”.

Por: Agencias 08:34 AM / 07/01/2020

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró la noche del lunes que la oposición venezolana participará en las próximas elecciones parlamentarias.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente añadió: “Nadie les prohíbe a ellos (a la derecha) participar en las próximas elecciones parlamentarias y por los vientos que soplan todos se van a inscribir, porque eso es pura paja que anda diciendo que no van a participar, ¿no van a participar? Cuando les toque se van a notar toditos comprada la tarjeta, escondidos, abiertamente, como sea, pero lo que le aseguramos es que nosotros también vamos a participar”, expresó Cabello durante el programa especial de Con el Mazo Dando que transmite VTV.

Llamó a la militancia de la tolda roja a prepararse ante el próximo evento electoral. “Preparémonos para dar esa batalla, por eso es que hay que llamar a todo el que ande por ahí desperdigado, vénganse pa’ este lado a luchar”, dijo.

Aseguró que la “revolución bolivariana” está interesada en la Asamblea Nacional que va a instalarse el 5 de enero del año 2021, al hacer referencia a las diferencias en el seno de la oposición que derivó en la juramentación de Luis Eduardo Parra de Primero Justicia, como nuevo presidente del Parlamento venezolano, apoyado por el oficialismo.

“Dios nos cuide a nosotros de meternos entre las peleas de ellos. ¿en verdad quién es el perdedor? Es el imperialismo. Le volvimos a dar una derrota al imperialismo”, aseveró.

Además denunció que para la sesión del Parlamento convocado para este martes, el grupo extremista de la antigua presidencia de la AN asistirá al Palacio Federal Legislativo a generar violencia. “El señor Juanito Alimaña y su banda. Ustedes vean esa pelea de lejos, no nos metemos en eso. Véalas y si puede grabarlas las manda. No les queda otra que hacer show”, indicó.

Este domingo 5 de enero, de acuerdo con lo establecido en la Constitución fue electa la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) para 2020.

En la votación fue electo el diputado Luis Parra, de Primero Justicia, mientras que Franklin Duarte y José Noriega fueron elegidos como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Asimismo, enfatizó que a ese sector de la oposición que anda desencantada hay que ofrecerle desde “la revolución un espacio, hay que recordarles que esta revolución es para todos”.