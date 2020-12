Cabello: “La participación estará en promedio a las de una asamblea”

“Nosotros estamos muy optimistas con lo que estamos viendo y dentro de unas horas el CNE hablará”, dijo Cabello en una rueda de prensa.

Por: Agencias 05:40 PM / 06/12/2020

El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, defendió este domingo 6 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, la participación de los venezolanos, sin precisar cuál fue la asistencia a los centros electorales.

“Quien diga que votó el 7,5% está mintiendo. La participación estará en promedio a las de una Asamblea Nacional. En las elecciones de gobernadores van a votar más personas que en unas parlamentarias”, dijo Cabello en una rueda de prensa.

“Nosotros estamos muy optimistas con lo que estamos viendo y dentro de unas horas el CNE hablará y los resultados serán los de estas elecciones y deben ser reconocidos”, agregó el alto dirigente del Psuv.

Sobre las elecciones de este 6-D enfatizó que fue “un ejercicio democrático en paz, en plena tranquilidad. Tenemos una demostración satisfactoria de civismo de nuestro pueblo”.

Cabello apuntó que “ya estamos en la recta final, ya estamos en la operación remate”.

El también presidente de la ANC criticó la posición de rechazo de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea (UE) sobre el desarrollo de las elecciones parlamentarias en Venezuela.

“Nos hubiese gustado que los que más hablan tonterías vinieran; pero esos países pierden su tiempo pensando que nos van a intimidar. La Unión Europea fue invitada con suficiente antelación y ellos no quisieron venir. Aquí ya no está la OEA para dar golpes de estados, primero sabremos nosotros quienes son nuestros diputados, mientras en EE UU aún no saben quién ganó las presidenciales”, afirmó Cabello.