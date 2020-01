Cabello: ANC tomará acciones para restablecer la paz en el Poder Legislativo

“En el 2020 habrá elecciones parlamentarias para que el pueblo se exprese, pueda votar y elegir a quienes lo puedan representar, no hay forma de que ellos paralicen esas elecciones, no hay manera de que se suspendan”, dijo Cabello.

Por: Agencias 02:33 PM / 08/01/2020

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, señaló en una rueda de prensa 8 de enero que el poder plenipotenciario tomará las acciones que sean necesarias para “restablecer la paz” en el Poder Legislativo, esto a propósito de los conflictos que se han generado en el Parlamento entre sectores de oposición.

Desde el hemiciclo protocolar de la AN, Cabello manifestó: “La Asamblea Nacional Constituyente, garante de estos espacios, le comunica a las partes en conflicto permanente, en peleas infantiles, que nosotros estamos observando y vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar para que se restablezca la paz en la sede del Poder Legislativo”.

Agregó que la ANC no va a permitir que destrocen la sede de la AN por lo que realizará todos los procedimientos pertinentes para evitar que continúe el conflicto entre la derecha venezolana.

“En el 2020 habrá elecciones parlamentarias para que el pueblo se exprese, pueda votar y elegir a quienes lo puedan representar, no hay forma de que ellos paralicen esas elecciones, no hay manera de que se suspendan”, dijo Cabello.

Señaló que el Poder Plenipotenciario reconoce a la nueva junta directiva del Parlamento. Agregó que el Psuv no tiene interés en presidir ninguna comisión (de la AN) y quien debe ir hasta el TSJ es la nueva directiva a solicitar que se revisen las sentencias por las cuales están en desacato.

El también vicepresidente del Psuv también se refirió al presidente de la AN, Luis Parra, apoyado por el oficialismo: “A ese señor no lo conozco, no sé quién, dicen que es chavista y él no es del oficialismo. Ellos (la oposición) se están peleando por una botella vacía”.

Cabello agregó que la ANC continuará trabajando porque no permitirán que el país se detenga por los conflictos de la oposición venezolana. Indicó que este año aprobarán la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la mujer y cualquier otro instrumento legal que sea necesario. “No podemos detener al país porque cuatro mafiosos estén peleando entre ellos”, dijo.

Finalmente anunció que el próximo 14 de enero las fuerzas del Psuv marcharán para defender la paz. “El martes 14 estamos convocando una gran movilización, el chavismo va para la calle y vamos a marcha por la paz de todos los venezolanos”, indicó.