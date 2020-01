Brito: "No seremos los sepultureros de Primero Justicia, sino sus salvadores"

El parlamentario solicitó al TSJ que se revierta su expulsión de Primero Justicia y se obligue a la tolda a renovar autoridades.

Por: Redacción Web 11:07 AM / 16/01/2020

"No seremos los sepultureros de PJ seremos los salvadores", así lo dijo el diputado José Brito, de Primera Justicia, quien en las afueras del TSJ acusó a Stalin González de "robarse" el acta del quórum de la tumultuosa sesión del 5 de enero, "a confesión de partes relevo de pruebas", agregó.

Brito y Conrado Pérez, también parlamentario electo por los "justicieros", solicitaron al TSJ que se revierta su expulsión de Primero Justicia y se obligue a la tolda a renovar autoridades.

"Se nos violó el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia (…) La directiva de nuestro partido se puso de espalda al país, del lado de la confrontación", dijo.

Brito también pidió que se realicen elecciones «transparentes» dentro de la tolda. Aseguró que el partido no puede hablar de democracia «si no tiene democracia interna».

El diputado ratificó su respaldo a Luis Parra, el presidente de la Asamblea Nacional que respalda el chavismo.

"No aceptamos el chantaje de un lado o del otro, el detalle es que nosotros no somos chantajeables, de denunciantes pasamos a denunciados, quisieron callar esta rebelión y prendieron una llama del cambio. Yo no sabía que las sanciones eran para callar a la disidencia", agregó el diputado.

"Aquí hay un pueblo irreverente que dice que podemos ser indios más no pendejos. Nos ponemos la mano en el pecho y este paso lo damos con conciencia clara y liviana, que aquí muera lo que tenga que morir y nazca lo que tenga que nacer", agregó en relación con el futuro de la tolda política.