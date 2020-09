Borrell ve ventana de oportunidad para que UE envíe observadores a Venezuela

En cualquier caso, recalcó que, para poder enviar esa misión de observadores, "se tiene que revisar el calendario" electoral, ya que indicó que es necesario "cinco o seis meses" de preparación.

Por: EFE 01:35 PM / 21/09/2020

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó este lunes 21-S que hay una "ventana de oportunidad" para que la UE pueda enviar una misión de observadores a las elecciones legislativas venezolanas, aunque insistió en que todavía no se dan las condiciones para ello.







"Por el momento no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad", indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, a los que informó de los resultados de la última reunión por videoconferencia del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que auspicia la Unión y que él presidió el pasado jueves.







Borrell admitió que hay posiciones divididas y que mientras "algunos creen que es posible, otros creen que no existe ya esa posibilidad".







En cualquier caso, recalcó que, para poder enviar esa misión de observadores, "se tiene que revisar el calendario" electoral, ya que indicó que es necesario "cinco o seis meses" de preparación.







El jefe de la diplomacia comunitaria señaló que el Consejo fue unánime en su apoyo a la decisión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela de "seguir la negociación para mirar la posibilidad de unas elecciones que puedan ser observadas por nuestras misiones".







Ese grupo consideró en su encuentro telemático que "en este momento" no se cumplen en Venezuela las condiciones para celebrar unas elecciones legislativas "transparentes, inclusivas, libres y justas", previstas para el próximo 6 de diciembre.







Por su parte, la ministra española de Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, instó a "seguir trabajando por una solución negociada para que las próximas elecciones sean libres y democráticas".







Dejó claro que, a día de hoy, no quedaría tiempo para ello "con los plazos actuales", pero que la UE no es la que pide que "se retrasen las elecciones" en ningún país.







"No es la UE la que fija las elecciones ni las condiciones de esas elecciones", concluyó.