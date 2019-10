09:00 AM

09:00 AM / 20/10/2019

Bloque Constitucional: Por falta de voluntad política de la AN no se ha aplicado el Estatuto para la Transición

Priselen Martínez Haullier

Agencias

“Falta de voluntad política”, así resumen las abogadas Cecilia Sosa y Milagros Betancourt, integrantes del Bloque Constitucional, la posición que tenido la Asamblea Nacional (AN) frente a la aplicación de los 39 artículos del Estatuto para la Transición Democrática aprobado por este mismo Parlamento, el pasado 5 de febrero, como parte del accionar político previsto para este año, así como el “cese de la usurpación y elecciones libres”.

Sosa, en su intervención en el conversatorio que ofreció con Betancourt en la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia, afirmó que “los diputados le sacan el cuerpo al Estatuto, porque no lo han revisado, no lo han leído y por eso no tocan este tema”, afirmó.

Sin embargo, hay sectores radicales de la oposición han criticado a la Asamblea por este hecho y porque no se ha hecho valer la aplicación del Estatuto, mientras que dirigentes del oficialismo como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha hecho ya sus objeciones.

“El énfasis que le ha dado el presidente de la AN (Juan Guaidó) ha sido más hacia el exterior aunque son elementos que están en el Estatuto, parte de eso ha sido la recuperación de los activos de Citgo y otros patrimonios (…), así como las acciones que ha emprendido el procurador que designó se han cumplido”, sin embargo, “las carencias (de su aplicación en el país) ha sido más hacia la ciudadanía lo que ha generado la desmovilización por una agenda que se ha quedado en las sesiones de los martes que no necesariamente corresponde con el cumplimiento del Estatuto”, señaló la coordinadora académica del Bloque Constitucional.

La también expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que no es que los temas que, semanalmente, se debaten en la AN “no sean importantes”, pero la ciudadanía “está esperando” otras actuaciones como la designación de los Poderes Públicos, bien sea la de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), de hecho, el documento aclara que para realizar esta escogencia “no se necesita esperar por la creación de un Gobierno de Unidad Nacional, sino que lo puede empezar desde ahora y acortando los lapsos”.

“Estamos en transición y el Estatuto es un instrumento político que tiene una capacidad decisora, pero no se avanza. Puede actuarse, incluso, sin que la etapa de la usurpación haya concluido. Aquí lo que se necesita es tener la línea de cuándo, cómo y en qué forma con negociación”, aseveró.

La jurista recalcó que “el Gobierno de Unidad Nacional es negociación” y que el “enfriamiento” de la calle se ha dado precisamente porque “la ciudadanía siente que no está participando en las decisiones políticas” que se han venido tomando.

Betancourt, quien es experta en derecho internacional, por su parte, explicó que la Justicia Transicional se encarga de atender “la violación masiva de los derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales”, mientras que la justicia ordinaria se encarga del resto de los delitos, sin embargo también puede crear salas especiales.

“Para determinar quién y cuándo se cometió el delito, primero deben establecerse los hechos, conocer lo que pasó y en Venezuela han ocurrido hechos que no están documentados, ni se han investigado por lo que el Estatuto contempla la creación de una Comisión de la Verdad, que en el país se han conformado cinco sin los resultados esperados, y por eso, se plantea la instalación de la Comisión para Esclarecer los Hechos y Establecer Responsabilidades para que convierta la memoria jurídica de lo que pasó en un espacio determinado, bien sea, 20 años o 25 años”, precisó.

Explicó que para darle confianza al ciudadano tanto en los juzgados transicionales, con esta comisión, como en las salas especiales en los ordinarios se designan personalidades extranjeras que son quienes objetivamente estudiarán los casos.

Precisó que la integración de la Comisión para Esclarecer los Hechos y Establecer Responsabilidades será mixta, “tres extranjeros y dos venezolanos; y luego se determinará qué tipos de tribunales van ocuparse de impartir justicia”.

Para la Justicia Transicional, sostiene Betancourt, el eje central es la víctima y también se emplea “el perdón, pero no para olvidar sino para que se haga justicia” como parte de la reparación en medio de una “reconciliación”.

Tanto Sosa como Betancourt alertaron que el tiempo para la aplicación se acorta y está en manos del Parlamento nacional la aplicación de los 39 artículos que lo conforman.