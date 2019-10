Bloomberg: EE UU evalúa sanciones a España por su presunto respaldo a Maduro

Agencias

Funcionario de la Administración de Donald Trump están presionando a favor de sanciones contra España por, según dicen, prestar apoyo económico al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, según fuentes familiarizadas con el asunto y que comentaron a la agencia Bloomberg.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando sanciones contra el Banco de España y medidas contra otras entidades donde está depositado el dinero venezolano, dijeron las fuentes, sin ofrecer más detalles. Señalaron que no se espera ninguna medida antes de las elecciones generales del 10 de noviembre en el país ibérico.

España, que tiene bases militares con miles de soldados estadounidenses, ha sido un aliado de Washington en la guerra contra el terrorismo y otras iniciativas mundiales.

La posibilidad de represalias contra un aliado histórico irrita a algunos en la Administración estadounidense, que se oponen a la medida y cuestionan su probabilidad. Las fuentes dijeron que se ha advertido a las autoridades españolas sobre las posibles medidas.

Y puede que ese sea el objetivo: enviar un mensaje y propiciar un cambio en la política española en un momento en que Caracas depende principalmente de China y Rusia para esquivar las sanciones de Estados Unidos.

El banco central de España ha seguido siendo un intermediario de Caracas mientras muchas instituciones financieras evitaban acuerdos con el Gobierno socialista por las sanciones estadounidenses.

Congelar activos

Funcionarios españoles aseguraron que durante una reunión reciente de una hora en Madrid con Elliott Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, no hubo mención alguna de las sanciones.

Abrams dijo que el Gobierno español debe intensificar las medidas respecto al dinero venezolano que entra en España y presionó a Madrid para que congelase los activos de algunos funcionarios venezolanos.

Los españoles respondieron que los bancos privados y el banco central están haciendo un seguimiento por blanqueo de dinero pero que no van a congelar activos sin pruebas concretas.

Previamente, Abrams acusó a España de permitir a los miembros del gobierno de Maduro que depositasen capital en el país ibérico y de dar cobijo a sus familiares.

España no ha recibido notificación de ninguna medida del Gobierno de Estados Unidos y no cree que esté justificada, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. El Banco de España rehusó hacer comentarios y un portavoz del Tesoro de Estados Unidos tampoco quiso hacer declaraciones. Las fuentes solicitaron el anonimato porque las conversaciones son confidenciales y no han finalizado.

Un alto cargo estadounidense que presionó a favor de las medidas explicó que Madrid es tan responsable como Rusia o China de prestar asistencia al régimen de Maduro.

Los partidarios de la medida argumentan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está impidiendo que la Unión Europea introduzca más medidas punitivas contra Maduro.

Asimismo, hay frustración por el rechazo de Madrid a las solicitudes de Estados Unidos de extraditar al ex espía venezolano, Hugo Carvajal, para ser juzgado por cargos de narcotráfico y porque consideran a España el destino de los venezolanos que se hicieron ricos saqueando las empresas estatales.

Ingresos del petróleo

Se estima que grandes cantidades de ingresos petroleros se han desviado de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y están aparcados en otros países, entre ellos en España. El año pasado, los fiscales españoles arrestaron a un ex ministro venezolano y confiscaron más de 100 propiedades de una presunta red de blanqueo de dinero, según el periódico El País.

Pero otros cargos estadounidenses sostienen que España siguió la iniciativa de Estados Unidos al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó , como líder legítimo del país y mostró buena voluntad al otorgar refugio al líder de la oposición, Leopoldo López, en la residencia de su embajador en Caracas después del levantamiento fallido del 30 de abril.

El banco central español ha dicho en el pasado que la cantidad de fondos en la cuenta de Venezuela es pequeña y que no ha habido un cambio significativo en la actividad en los últimos años.