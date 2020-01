Bertucci propone repetir elección de directiva de la AN

“El país tiene el derecho de ver una elección transparente y que todos tengamos una sola directiva y por supuesto una sola Asamblea”, dijo Bertucci a Unión Radio.

Por: Agencias 10:31 AM / 14/01/2020

El presidente del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, sugirió “realizar una nueva elección (de la directiva la AN)” a la luz pública, donde estén las acreditaciones de los embajadores, de cada diputado habilitado y de los medios de comunicación.

“El país tiene el derecho de ver una elección transparente y que todos tengamos una sola directiva y por supuesto una sola Asamblea”, dijo en entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio.

El dirigente político y pastor evangélico pidió al Gobierno levantar la condición de “desacato” en la que afirma se encuentra el órgano legislativo, “porque no importa cual directiva esté vigente. Si la AN sigue en desacato, no vamos a ningún lugar”.

Señaló que la propuesta que a título personal plantea ha sido discutida en la llamada Mesa de Diálogo Nacional, instalada entre el Ejecutivo y algunos factores de la oposición.

“Cada uno tiene su propia opinión (…) nos quedan más reuniones. Estamos llegando a un consenso de lo que sería más recomendable o más saludable para el país”, indicó.

Ratificó que la nación requiere soluciones a los problemas que enfrentan en la actualidad y las demandas ciudadanas deben priorizarse.