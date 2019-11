Bernal: “Nuestros Sukhoi pueden bombardear Bogotá y volver en tres minutos”

Agencias

Agencias

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró en una entrevista a la ABC de España, que lo ocurrido en Bolivia “no va a pasar en Venezuela”.

Asegura siempre que la “revolución bolivariana” es “pacífica”, pero que se ven asediados por enemigos poderosos como Estados Unidos o Colombia.

“Yo creo que el presidente de Colombia, Iván Duque es un pobre personaje, sin criterio de gobierno, que se ha convertido en el asistente de Álvaro Uribe Vélez. Ellos pensaban que si nos amenazaban, nos intimidarían, que nos íbamos a esconder, pero cuando movimos a la frontera 10.000 hombres y mujeres, cuando activamos todos nuestros mecanismos de defensa, a los milicianos, cuando le movimos nuestros aviones Sukhoi, que tienen la capacidad de salir de la base ubicada en la ciudad de Barquisimeto, bombardear el Palacio de Nariño y regresar a su base en solo tres minutos, lo pensaron mejor, pues nosotros queremos paz, pero estamos preparados para la guerra”, dijo en la entrevista.

Sobre el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, indicó que “no hace falta hacerle nada. Los funcionarios que anda con él también son traidores a la patria, que no resisten un maletín con dólares”.

En cuanto a las razones por las cuales no han decidido colocar a Guaidó tras las rejas, por las acciones que ha cometido, Bernal señaló: “Nuestro presidente ha desarrollado un buen olfato político y ha aprendido cuándo apretar y aflojar, si hubiéramos arrestado a Guaidó, en estos momentos sería un héroe, sería una bandera nacional e internacional, un mártir para EE UU y decidimos que él mismo se destruyera”.

“Actualmente es una basura política que pierde fuerzas y es más atacado por los representantes de la derecha que por nosotros mismos, ya no tiene discurso, no tiene seguidores y el imperio ahora no sabe cómo asumir que quisieron tomar este pelele para dirigir una contrarrevolución, que ha sido todo un fracaso”, apuntó en sus declaraciones.