Bernabé pide consultar a los adecos sobre participar o no

“En estos momentos de tempestad, quiero decirle a Venezuela que en el partido del pueblo unos quieren participar y otros no en un proceso electoral. Propongo un referéndum para que el adeco sea quien decida. La decisión de @ADemocratica no puede depender de factores extraños".

Con esas palabras, a través de su cuenta de twitter, El Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática y ex gobernador de Amazonas, Bernabé Gutierrez se pronunció sobre la crisis que vice su partido ante el apoyo que le dio al nuievo CNE, un organismo al que se sumó su hermanos, José Luis Gutiérrez, como nuevo rector.

El dirigente afirmó qe los compromisos de una sola persona no pueden matar el derecho de miles: “@ADemocratica siempre ha sido un partido garante de la democracia, y a través del voto ha tenido gobiernos que han marcado el futuro del país. Los compromisos de una sola persona, no pueden matar el derecho de miles en AD. Que sea el pueblo adeco quien decida si participa o no".