Bernabé Gutiérrez: El 4 de enero a las 12 de la noche muere la AN electa en 2015

El diputado electo aseguró, a través de su cuenta de Twitter que "el 5 (de enero) se instalará la AN electa por 5 años, donde AD y demás factores de oposición actuarán con claridad defendiendo los interese del pueblo".

Así lo aseguró el diputado electo por Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, a través de su cuenta en Twitter. El pasado 6 de diciembre, en unas elecciones cuestionadas por la oposición que encabeza Juan Guaidó, la Unión Europea y EE UU, se eligió una nueva AN, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la contienda electoral el chavismo obtuvo la mayoría de las curules, mientras que la Alianza Democrática logró el 17,95 % de los sufragios.

En respuesta a la elección, el Parlamento venezolano aprobó este sábado 26 de diciembre extender por un año sus funciones, aún cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021, y las del líder opositor Juan Guaidó como jefe del Legislativo y presidente interino del país, cargos en los que lo reconocen medio centenar de naciones.

La postura de participar de Gutiérrez lo alejó de su gran aliado político, Henry Ramos Allup, quien además perdió el control del partido blanco por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

Parlamento extendido

Pese a no participar en los comicios del 6 de diciembre, Ramos Allup y los parlamentarios adecos se desmarcaron del nuevo estatuto aprobado el 26 de diciembre que establece también que la AN funcionará a través de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar durante los recesos del Parlamento, con funciones limitadas e integrada por menos del 20 % del pleno.







Este es uno de los aspectos por los que Acción Democrática (AD), la organización opositora con más legisladores en el actual Legislativo, prefirió salvar su voto.







La formación también criticó la sustitución del Centro de Gobierno por un Consejo Político, una nueva figura que introduce la reforma, que dependerá directamente de Guaidó y cuyas funciones serán comunicadas antes del 5 de febrero de 2021.







AD ve "innecesaria" la creación de esta instancia al recordar que sus tareas serán de naturaleza parlamentaria o de control y estas las podría "perfectamente realizar" el Legislativo.







Aunque el partido salvó su voto, remarcó que seguirán apoyando a Guaidó como presidente de la AN y mandatario interino de Venezuela.