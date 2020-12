Bachelet: Oposición venezolana se centrará en elecciones locales del 2021

"Tenemos contacto con la oposición y es lo que nos han manifestado, que esa será su prioridad, transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones (de gobernadores y alcaldes)", dijo Bachelet este miércoles 9-D.

Por: EFE 08:49 AM / 09/12/2020

"Tenemos contacto con la oposición y es lo que nos han manifestado, que esa será su prioridad, transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones", dijo este miércoles 9-D Michelle Bachelet.







El Gobierno de Nicolás Maduro se atribuye un contundente triunfo con hasta el 72 % de votos -que los entes oficiales rebajan al 68 %- en las elecciones del pasado sábado, omitiendo que no tuvo rivales ya que la oposición decidió no participar por considerar que este proceso era fraudulento desde su concepción.







Preguntada por Efe al respecto, Bachelet comentó que "más allá de lo que cada quien pueda pensar de las elecciones, estas fueron pacíficas" en general, aunque denunció la intimidación que sufrieron muchos periodistas ese día por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.







También recordó que circuló la versión de que las personas que no votasen no tendrían acceso a programas sociales.







La Oficina de Bachelet persigue desde hace tiempo la colaboración con el chavismo, sin omitir sus denuncias sobre las graves violaciones de los derechos humanos que han sido avaladas o permitidas por la Administración de Maduro.







En una conferencia de prensa semivirtual para señalar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, Bachelet comentó que en el periodo que se abre en Venezuela tras estas elecciones es fundamental que la sociedad civil fortalezca su papel.







"Sigo llamando a todo los actores sociales a jugar su rol en promover un entorno pacífico y el respeto de las libertades", señaló.







Pese a las graves denuncias que ha formulado su Oficina contra el Gobierno de Maduro, al que ha señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad, Bachelet ha optado en lo posible por rebajar el tono de confrontación para no cerrar las puertas del diálogo.







La alta comisionada explicó que su organismo ha logrado crear "una relación de trabajo con el gobierno, al que hemos pedido varias cosas que ha aceptado".







Ello incluye tener a sus expertos trabajando dentro del país (actualmente son tres), así como mejoras en las condiciones de los presos políticos.







Bachelet reveló que parte de ellas consisten en que esos presos tienen ahora posibilidad de conectarse de forma virtual con sus familias dos veces al día, así como de asistir a misa una vez por semana.







"También hemos logrado algunas liberaciones particulares, como la de tres tenientes de la cárcel de Ramo Verde, la que ha sido la primera liberación de militares (considerados presos de conciencia) que ha tenido lugar", precisó.







La alta comisionada dijo que se han presentado a Maduro una serie de peticiones adicionales -que no especificó- y que ahora "esperamos se cumplan".