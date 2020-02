Aveledo: Se necesita de una solución política

Avance para nuevo CNE acentúa las divisiones al interior de la oposición.

Por: Redacción Web 09:17 AM / 27/02/2020

El abogado y político, Ramón Guillermo Aveledo, definió como positiva la designación de los 10 miembros de la sociedad civil, que completan los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, para el nombramiento de las nuevas autoridades del Poder Electoral. Así se lo declaró al periodista Vladimir Villegas, en su programa de Unión Radio.

Aveledo sostuvo que se necesita de una solución política, y la misma pasa por lograr un gran acuerdo entre todos los factores en conflicto.

"Estoy seguro que encontrarán el camino, cuento con que diputados de uno y otro lado, si tienen la voluntad, puedan hallar la solución porque hay márgenes de flexibilidad que permiten priorizar el objetivo".

Durante la entrevista con Villegas subrayó que la salida de la crisis corresponde a los propios venezolanos y no a la comunidad internacional.

"Hay que aprovechar la atención internacional, aprovecharla para bien, para fortalecer el protagonismo venezolano, porque la solución de este asunto debe estar en manos venezolanas", agregó.

Al interior de la oposición, la opinión sobre el proceso de escogencia de los nuevos rectores del CNE con miras a unas elecciones parlamentarias, no recoge una posición única.

"La oposición firme y decidida debe ratificar que la elección pendiente es la elección presidencial. Y esa es la elección que debe convocarse", opinó el dirigente opositor Andrés Velásquez.

De su lado Antonio Ledezma, a través de la red social twitter, "los venezolanos esperamos que primero se produzca el Cese de la usurpación, y luego la designación de un CNE en libertad. No den un salto atrás para que Maduro nos pase por delante. Así no se juega ni se vota, ok".