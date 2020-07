Asamblea ratifica su pedido de convocar unas presidenciales

En sesión ordinaria vía digital, celebrada este martes 30 de junio, el ente legislativo aprobó un acuerdo que advierte sobre "la necesidad de reintegrar todas las ramas del Poder Público.

Por: Redacción Web 01:15 PM / 30/06/2020

La Asamblea Nacional ratificó su postura de una ruta política integral planteada al país que permita la celebración de "elecciones presidenciales libres y transparentes, como salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática en Venezuela".

En sesión ordinaria vía digital, celebrada este martes 30 de junio, el ente legislativo aprobó un acuerdo que advierte sobre "la necesidad de reintegrar todas las ramas del Poder Público Nacional y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina la Constitución Bolivariana de Venezuela", dice una nota de presna del Parlamento.

Se reafirmó el respaldo a la propuesta de acuerdo político y la ruta política integral realizada por este Parlamento y su presidente, Juan Guaidó, que contiene la convocatoria a un proceso electoral presidencial.

En el documento, que publicó la noche de este 29 de junio PANORAMA, se establecen como condiciones "el restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, dentro y fuera del país, por lo que se plantea contar con un registro electoral confiable y auditado. Así como garantizar que el voto sea libre, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales".

Se exige, además, "el cese de las inhabilitaciones, enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política y la de todos los partidos políticos; restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes".

Plantean un nuevo "Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, y de esta forma contar con un cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos correspondientes. Una campaña electoral equitativa y el adecuado comportamiento del Plan República, respetando el proceso electoral y prohibiendo cualquier intervención ajena a la protección del acto electoral".

Contempla una auditoría de todos los procesos del sistema electoral, así como observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso.

El documento, aprobado por unanimidad será remitido a la comunidad internacional para su conocimiento y consideración. Además de dar publicidad a este acuerdo, para que los venezolanos tengan conocimiento de su contenido.

Inició el debate, sobre este acuerdo, por el Zulia, Omar Barboza, quien precisó que está planteado,hacer dos elecciones previstas en la Carta Magna: "La Presidencial que no se ha hecho, porque la del 20 de mayo de 2018 fue un simulacro electoral y las parlamentarias que están pendiente".

“De allí que debemos prepararnos para hacer las dos elecciones mencionadas, juntas o separadas, pero para que puedan considerarse elecciones libres, justas y verificables, deben cumplir varias condiciones. Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar, y que tengamos un Registro Electoral confiable”.

Asimismo planteó la garantía del ejercicio del voto libre, sin coacción o intimidación, prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales. Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamientos a los dirigentes políticos, y restablecimiento de sus derechos a la participación política. Así como un CNE independiente, integrado por ciudadanos designados por la Asamblea Nacional conforme a la Constitución y a la Ley.

Por su parte el diputado por Lara, Macario González, aclaró que los "diputados y los partidos democráticos no son abstencionistas., que no van hacer el papel de “tontos útiles” porque no se van a prestar a seguir el juego del régimen".

“Lo que pretenden es que, en el mes de diciembre, con un descomunal fraude legitime el régimen cubano que pretenden seguir imponiendo a los venezolanos, que tienen el país en una terrible crisis, económica y social que mantiene a 9.3 millones de venezolanos en pobreza crítica y en vilo con el resultado de la pandemia, porque no hay un sistema de salud para atenderla a la gente”, sentenció el diputado Larense.

Está de acuerdo con realizar un proceso electoral transparente legítimo, para salir de este régimen y de la crisis. “Le dieron un golpe a la lámpara y por la vía del TSJ ilegal se designó un CNE partidarios al régimen, menos Rafael Simón Jiménez, quien hará será el papel de pendejo”.

El diputado por Mérida, William Dávila, destacó que este debate gira en torno de la resolución del 26 de junio de 2020 del Consejo permanente de la OEA donde 21 países desconocen por completo la designación ilegal de un CNE por un TSJ ilícito.

“Esa resolución condena la sistemática conducta de Nicolás Maduro, por desconocer las funciones establecidas por las leyes como competencias del poder legislativo que representa la Asamblea Nacional. Condena además la intervención de los partidos políticos como AD, PJ, UNT y las amenazas al resto de las organizaciones políticas”.

Afirmó que esta resolución internacional reconoce una vez más que el único interlocutor del pueblo venezolanos es esta oposición representada por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Además, hacen un llamado de la necesidad impostergable de que se establezca un gobierno de emergencia nacional.

Concluyó el debate el parlamentario Ángel Medina, presidente de la Comisión Especial de Postulaciones Electorales, quien señalo que es necesario restablecer que el voto vuelva a ser una herramienta para el cambio político social y económico del país.

“Para que ese poder sea efectivo hay que tener reglas electorales claras que permita no pasar a un sistema de sobre representación de las minorías, ni tener lo que hoy tenemos que es una sobre representación de las mayorías, que el voto sea la viva expresión del pueblo venezolano”.

Indicó que se deben reforzar todos los procesos de verificación, y considerar aquellos que han sido sacados abruptamente durante los últimos procesos electorales y todas las condiciones técnicas que permitan que el sistema sea confiable.

“Es importante la observación internacional, que este antes, durante, después del proceso electoral y que se pueda someter a todas las verificaciones que están sujetas en el campo internacional, que proporcione confianza a todos los venezolanos.

Asimismo, planteó tener garantizados plenos derechos políticos, es decir elecciones sin presos políticos, ni inhabilitados, exiliados, perseguidos, sin la violencia política que enfrentan en Venezuela.