Arreaza sobre Colombia: No podemos jugar a la doctrina de no entendernos

Canciller insiste en que Gobierno de Duque no atiende llamadas de Venezuela.

Por: Redacción Web 05:10 AM / 14/03/2020

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, habló con la estación La W, de Colombia sobre cómo se está enfrentando la pandemia del nuevo coronavirus en la frontera colombo-venezolana. "No podemos jugar a la doctrina de no entendernos, de no reconocernos. Es irresponsable con nuestros pueblos”, dijo el diplomático venezolano.

Las declaraciones se produjeron este viernes después de que se confirmaran los dos primeros casos de Covid-19 en Venezuela. “Es un tema de seguimiento de casos, de articulación y de información. Si una persona fue diagnosticada (con coronavirus) en un país y guarda cuarentena en el otro, hay que hacerle seguimiento sanitario".

Arreaza dijo que Venezuela insistirá en comunicarse con Colombia y Brasil para establecer medidas y estrategias conjuntas. "De lo contrario, por más medidas unilaterales que se tomen, si no estamos coordinando acciones van a ser mucho menos efectivas para el bien común de nuestros pueblos", concluyó.

El canciller afirmó que en las últimas horas se ha intentado comunicar con la canciller de Colombia, Claudia Blum, y con el ministro de salud, Fernando Ruiz, pero, en sus palabras, "ha sido imposible".

Y añadió: “No solo no se ha atendido la llamada, sino que tampoco se ha agendado ninguna llamada a ninguna hora”.

Fue enfático en aclarar que Venezuela no tiene "inconveniente alguno por las vías que se quieran hacer para establecer el contacto”. De hecho, no descartó hacerlo a través de Naciones Unidas o de cualquier organización no gubernamental.