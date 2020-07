Arreaza al cancilller uruguayo: Evite ideologizar la política exterior

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela respondió a su par de Uruguay que calificó de "dictadura" al Gobierno de Nicolás Maduro.

Por: Redacción Web 04:31 PM / 20/07/2020

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, recomendó al canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, actualizar sus conocimientos en materia de derecho internacional, luego de las recientes declaraciones que ofreció donde calificó de dictadura al Gobiernode Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.

“Bienvenido, canciller Bustillo. Le sugiero actualizar sus amplios conocimientos sobre los principios del Derecho Internacional, estudiar el Derecho Constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades. ¡Que vivan Bolívar y Artigas!”, escribió Arreaza a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

La reacción del representante de la Diplomacia de Paz respondió así a una publicación de la agencia de noticias EFE, donde se asegura que “el nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, afirma que Venezuela ‘es una dictadura’, una diferencia de lo que decían sus antecesores, durante la presentación de las líneas que tenían su próxima gestión”.

Sin embargo, dijo que Uruguay "no tiene vocación de gendarme internacional" por lo tanto no le corresponde señalar ni perseguir dictaduras. Asimismo, sostuvo que permanecerá en los grupos que buscan una solución pacífica del conflicto venezolano aunque no promoverá más diálogo por "la falta de voluntad de una de las partes" en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.