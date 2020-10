Argentina no se adhiere a declaración del Grupo de Lima que respalda a Guaidó

"La referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", dijo la Cancillería argentina respecto a la mención a Guaidó.

Por: EFE 07:15 PM / 13/10/2020

Argentina decidió no suscribir a una declaración emitida este martes 13-O por el Grupo de Lima y en la que se expresa el respaldo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de cincuenta países.







"El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país", dijo el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado.







Según informó la Cancillería colombiana, el Grupo de Lima adoptó una declaración en la que se renueva el respaldo a Guaidó y a la Asamblea Nacional, se expresa rechazo a la persistencia del Gobierno de Nicolás "Maduro en celebrar elecciones parlamentarias "sin garantías democráticas" y se condenan las "sistemáticas violaciones de derechos humanos" y los presuntos crímenes de lesa humanidad documentados por la misión internacional independiente de la ONU.







Ante esta declaración, el Gobierno de Alberto Fernández manifestó su "preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento" y apeló a la "reflexión" de los demás miembros del grupo.







"La referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", dijo la Cancillería argentina respecto a la mención a Guaidó.







Además, Argentina señaló que "no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global".







Para Buenos Aires, "preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la 'restauración de la democracia y el Estado de Derecho'".







"Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe", señala el comunicado de la Cancillería argentina.







Violaciones a los DD HH







Argentina recordó que comparte con la comunidad internacional la "profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", Michelle Bachelet.







En este sentido, el Gobierno de Fernández reiteró su apoyo al "valioso trabajo" que viene realizando Bachelet dentro de Venezuela desde 2019 mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.







"Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco", señala el comunicado.







Impacto migratorio







Por otra parte, Argentina dijo que, como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, "entiende el impacto regional en materia migratoria".







En este sentido, reafirmó su compromiso con una "eficiente respuesta" a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos.







"Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros", aseguró.







Vía electoral







El Gobierno de Maduro ha convocado elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre, que son consideradas un fraude por parte de la oposición debido a las supuestas carencias de garantías democráticas en el proceso.







Argentina insistió este martes en que "confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano" y sostuvo que "solo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución".







Reiteró que el rol de la comunidad internacional, en "una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del covid-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados", debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes.