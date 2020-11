Aloha Núñez y Sobalvarro condenan las sanciones contra Venezuela

La candidata valoró el aporte del programa Visión Global y felicitó al economista Alberto Sobalvarro por su aporte comunicacional a la revolución.

El pasado lunes, el programa “Visión Global, conducido por el economista, Alberto Sobalvarro diputado constituyente, transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, realizó una edición especial desde el monumento de la Virgen de Chiquinquirá que contó con la participación de la candidata a la Asamblea Nacional, Aloha Núñez, quien calificó como extraordinario el programa y felicitó al constituyente y a todo el equipo de producción, expresó que es un programa muy versátil, “la región necesita mucho más programas como este donde tengamos la oportunidad de expresarnos y hablarle al pueblo que es fundamental como lo decía el comandante Chávez y es por eso que el pueblo de hoy tiene la conciencia que tiene, mi reconocimiento a usted y a todo el equipo por este gran trabajo que hacen no solamente en este programa porque lo veo siempre desplegado en los diferentes medios”, dijo.

Núñez manifestó ser devota de la Virgen de Chiquinquirá, “consciente de que es la madre de Dios que nos protege, nos guía, y con ese amor que tendió a Jesús por supuesto está con nosotros siempre, Dios le dio el privilegio de ser la madre de Jesús y la respetamos, admiramos y creemos en ella, siempre le he pedido que me proteja y que me de sabiduría y no me ha ido mal, en primaria estudie en un colegio que se llamaba “Nuestra señora de Chiquinquirá” así que diariamente le rendíamos honores”

La ministra señaló que desde que le correspondió asumir el ministerio de pueblos indígenas hizo compromisos con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría que era trabajar por la unidad del pueblo, “no voy hablar quizás de la infraestructura que hayamos podido dejar sino del hecho político de lograr la unidad del movimiento indígena, el cual es fundamental la visibilización en los diferentes espacios además lograr que los pueblos indígenas se unificaran en un movimiento único que reconoce la diversidad de las diferentes organizaciones indígenas, que los reúne a todos en una sola organización que ha permitido en la actualidad tener un único candidato indígena eso es parte definitivamente del esfuerzo que se ha logrado no solamente de la gestión como Ministra sino como Vicepresidenta del partido por supuesto como responsable de llevar la política indígena que nos ha llenado de mucha satisfacción a todos los pueblos indígenas que nos reunimos, debatimos y creemos en un movimiento verdadero que nazca del pueblo, de la raíz y que hoy se ve reflejado en el Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN)”, aseguró.

Además destacó que desde la Asamblea Nacional Constituyente trabajó y aportó en su momento para lograr dentro de la constitución la transversalización de los derechos de los pueblos indígenas, “vamos a luchar para que no solo sean tres diputados en la AN porque tenemos la población suficiente para que sean más los participantes de los pueblos indígenas”. La constituyente explicó que en toda Venezuela hay 43 pueblos indígenas que están distribuidos en las regiones; sur que tiene la mayor diversidad de pueblo, la región de oriente que aglomera los estados Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, sucre y Monagas, allí hay otra diversidad de pueblos indígenas, solo el estado Bolívar tiene 19 poblaciones indígenas diferentes, pero la mayor población está en el estado Zulia porque el pueblo wayuu es el más numeroso de toda Venezuela. Destacó que en estas elecciones “vamos a marcar icono histórico no solo para Venezuela sino para el mundo entero en ninguna parte del mundo, los propios pueblos indígenas tienen la posibilidad de elegir ellos mismos a sus diputados a través de sus organizaciones indígenas”

En otro tema, Sobalvarro puntualizó que en Venezuela “vivimos una crisis económica muy difícil y lo he venido diciendo en todos los programas que la responsabilidad mayor de esta crisis es el bloqueo económico, las sanciones, las medidas coercitivas que han impuesto los EE UU, Donald Trump tiene sufriendo a nuestro pueblo en demasía por supuesto acompañado de la traición de los ciudadanos venezolanos que han solicitado embargos económicos, invasión y el derrocamiento de nuestro presidente electo, legitimo como lo es Nicolás Maduro Moros, para el periodo 2019-2025, nosotros desde este programa seguimos solidarizándonos con el Ejecutivo Nacional en la lucha contra el bloqueo, pues ya que las pérdidas económicas están por el orden de 225 mil millones de dólares que ha perdido la nación con lo que se le ha confiscado y robado”

Por su parte, en el tema económico Núñez dio un reconocimiento al diputado por el extraordinario resumen que hizo de lo que significa este bloqueo para Venezuela, “pues todas estas sanciones impuestas por Estados Unidos es parte de hacerle el juego a Juan Guaidó, Ramos Allup y Julio Borges, precisamente son parte de esta AN que lo que le ha hecho es daño al país”, agregó que Venezuela en sus mejores momentos antes del bloqueo llegó a recibir 56 mil millones de dólares anuales y en este momento se ha recibido apenas en lo que va de año 477 millones de dólares, “se puede ver la diferencia antes del bloqueo y lo que significa ahora Venezuela y como el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un hombre valiente y estratega para poder dirigir el país y traer los alimentos y medicinas en medio de todas las sanciones y a administrado de manera oportuna el combustible, todo esta problemática se debe a esa AN, no debemos equivocarnos ni confundirnos, los culpables sabemos quiénes son, a veces escuchamos personas ignorantes que no conocen del tema y le echan la culpa al presidente, para lograr una estabilidad económica es importante cambiar la Asamblea Nacional”

Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivos de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod