Alcalde Casanova: “La persecución a Evo Morales obligó a que firmará la renuncia”

En la plaza Bolívar de Maracaibo, este 11 de noviembre, el Concejo Municipal desarrolló una sesión extraordinaria con el fin de firmar un acuerdo en rechazo al golpe de Estado perpetrado al presidente de Bolivia, Evo Morales.

En la sesión estuvo presente el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon; demás concejales, el cronista de la ciudad Ydelfonso Finol y el historiador, Luis Prieto, como oradores del acto.

Casanova aseguró que lo sucedido en el país boliviano no fue más que un golpe de Estado, en donde los militares y la policía ejercieron una fuerte presión con amenazas al presidente, Evo Morales.

“La persecución al propio presidente Evo Morales, obligó a que este firmará la renuncia a su cargo... una renuncia firmada bajo presión y coacción (...) eso no tiene más que un nombre y es golpe de Estado”, enfatizó Casanova.

Asimismo, el alcalde destacó que el golpe en Bolivia “afecta la democracia boliviana y es un reflejo de la lucha continental del fascismo dirigido por los intereses del gobierno estadounidense para apropiarse del territorio latinoamericano, por lo que existe un pueblo en resistencia en Argentina, Haití, Brasil, Venezuela y otros países”.

La primera autoridad del municipio agregó que en Maracaibo el pueblo está claro. “Nosotros no vamos a entregarnos (...) vamos a seguir avanzando y a garantizar el control territorial y la paz, la ciudad no volverá a ser un guarimbódromo. La derecha venezolana con nosotros no podrá de ninguna manera”, puntualizó.