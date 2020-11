Al Zulia le urge el regreso de vuelos nacionales

Lo que queda en pie de la actividad productiva en pie en el estado padece la falta de conectividad de vuelos domésticos y el problema del combustible. Turismo empresarial de la entidad, en mínimo. Hoteles apenas con un máximo de 7% de ocupación.

Por: Redacción Web 10:45 AM / 16/11/2020

Ya son ocho meses sin vuelos nacionales en el marco de la pandemia del covid-19, pero ante la autorización para los destinos internacionales para cinco países: Rusia, Irán, Turquía, República Dominicana y Panamá, la postergación del reinicio de los vuelos domésticos pasa factura a todos los sectores productivos que quedan y a las aerolíneas mismas.

En el caso del Zulia, cuyo aeropuerto de La Chinita sirve a buena parte del occidente del país, las dificultades de movilidad son dobles: las terrestres, por la crisis de gasolina; y las aéreas, con su aeropuerto cerrado.

Mientras el Ejecutivo nacional comienza a manejarse en la nueva normalidad, la de las medidas de bioseguridad, reabrir los vuelos nacionales es una necesidad, interviene Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo.

"Si estamos hablando de flexibilizar al país, un país que además es centralista, cómo se hace para resolver los problemas a los que solo se le pueden buscar soluciones en Caracas, cómo se hace", se pregunta el empresario.

Para Maracaibo, a pesar de la crisis económica que mantiene sumida a la ciudad probablemente en su peor momento, el turismo económico sigue siendo un factor decisivo para industria como la hotelera. Angelini revela que algunos hoteles "tienen una tasa de ocupaciòn de entre 5% y 7%, otros hasta más baja, ocurre que hay gente que viene a trabajar a Maracaibo y se va y ese cliente no está activo".

En este contexto de crisis del sector hotelero, atizado por la inexistencia de frecuencias nacionales, Angelini consideró positiva la medida de exoneración tributaria para los hoteles de Maracaibo.

Otra voz que se pronunció sobre la necesidad de una vuelta de operaciones aéreas nacionales, especialmente para el Zulia, fue Ricardo Acosta, titular de Fedecámaras en la entidad. "Estamos preocupados por la prolongación de la medida, es muy grave poprque afecta al tejido industrial, comercial y el sector petrolero porque hay negocios que requieren de la presencia en la ciudad y sin vuelos se vuelve más difícil".

En relación con la actividad hotelera, Fedecámaras-Zulia agrega datos para preocupar. Esta es una crisis es anterior a la pandemia. "Antes de la cuarentena el sector reportaba una opación de entre 12% y 14% y durante la pandemia han tenido cero ingresos".

Al interior de las empresas aéreas todo es incertidumbre. Una aeromoza de una línea área privada dijo a este medio: "Hemos seguido cobrando, pero no sabemos hasta cuándo estaremos sin volar en el país, la semana pasada sacaron un comunicado en el que se prorrogana hasta febrero la medida para vuelos internacionales, pero no hay nada claro sobre los domésticos, si esto sigue así no sabemos hasta cuándo nos podrán pagar".

Antes de la pandemia, que llegó a un país que transita hacia su séptimo año consecutivo de recesión, la actividad aérea se había desplomado por un masivo éxodo de aerolíneas, debido a deudas estatales que ascienden a 3.800 millones de dólares por falta de divisas para repatriar ganancias en el marco de un control cambiario aplicado desde 2003, de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata).

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, consideró la pasada semana importante abrir las operaciones nacionales, "estamos abriendo poco a poco las opciones para la conectividad, ahora son cinco destinos", dijo en entrevista con Unión Radio la mañana del jueves 12 de noviembre, refiriéndose a las autorizaciones hacia República Dominicana, Irán, México, Turquía y Panamá.

Agregó que las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía están listas desde hace dos meses con los protocolos de bioseguridad para iniciar sus operaciones.

La reanudación parcial de vuelos comerciales solo incluye al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Yo creo que muy pronto, estamos a mediados de noviembre, igual que se abrieron estos cinco destinos, y que se haya suspendido operaciones, no significa que no se pueda emitir una nueva nota para reanudar las operaciones domésticas", agregó Figuera.

El único destino interno autorizado es el parque nacional Los Roques, una de las principales atracciones turísticas de Venezuela, un archipiélago conocido por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.