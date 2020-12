Agencias internacionales reportan baja movilización a centros este 12-D

AFP: "Centros de votación semivacíos marcaron el último día de la consulta". EFE: "No hay controles en los puntos de participación para que, quienes ya hayan votado". El periodista Eugenio Martínez, experto en el tema electoral, cifra la participación en 3 millones de personas.

Por: AFP / EFE 07:25 PM / 12/12/2020

"Centros de votación semivacíos marcaron el último día de la consulta simbólica convocada por el líder opositor Juan Guaidó, aunque la oposición se atribuyó un triunfo "histórico", aseguró la agencia de noticias francesa AFP; mientras la española EFE reseña: "El líder opositor venezolano Juan Guaidó celebró este sábado la participación en la consulta que ha promovido, en la que se pregunta a los ciudadanos si rechazan las elecciones legislativas, pese a la baja asistencia a las mesas instaladas para la votación en persona".

Dos de las agencias internacionales de noticias con más presencia en el país coincidieron que la participación, al menos en la jornada presencial pautada para este sábado 12 de diciembre fue baja.

La "participación en la consulta superó por mucho fraude que montaron" el 6 de diciembre, señaló Guaidó en Twitter, en alusión a las elecciones legislativas boicoteadas por el grueso de la oposición, tras las cuales el chavismo arrasó con más del 91% de los 277 escaños de la cámara.

En las parlamentarias del pasado domingo 6-D votaron, de acuerdo con la data que ofreció el Consejo Nacional Electoral 5.264.104 electores.

La oposición denunció "amedrentamiento" por "grupos civiles armados llamados colectivos que utiliza el régimen (...) En la Cota 905 (Caracas) tuvieron que retirar el punto de consulta por amedrentamiento", dijo a la AFP el diputado Rafael Veloz.

Según constató EFE, este sábado 12-D no hay controles en los puntos de participación para que, quienes ya hayan participado en las plataformas digitales, no vuelvan a hacerlo en persona.

"Los ciudadanos que acuden a una de las mesas deben anotar su nombre y firmar, un dato que no se coteja con el de otros lugares habilitados a lo largo del país para la consulta, por lo que solo depende de la voluntad de los venezolanos no ir a varios sitios y depositar la papeleta más de una vez", aseguró la agencia en una crónica que publicó.



En el recorrido de la AFP en Caracas, "los puntos instalados para depositar los votos permanecieron mayormente despejados, pese a los pedidos a quienes apoyaron la consulta por internet de acompañar presencialmente la jornada".

En este contexto, el periodista Eugenio Martínez, experto en la materia electoral, cifró en 3 millones de venezolanos la participación de la consulta.

A través de su fuente de Twitter trinó: "Los datos preliminares sugiere que entre votación digital y presencial aproximadamente 3 millones de personas deben haber acudido a este acto".

"El dato preliminar de 3 millones de participantes no incluye la depuración de la lista de asistentes (por votar en más de una ocasión). Como he dicho en otros tweets lo más relevante de este proceso es la estrategia de volver a conectar al liderazgo político con los ciudadanos", agregó el periodista.

De acuerdo con Martínez, "para los que buscan punto de comparación, la consulta no es un evento que convoque a la mayoría de los ciudadanos, sino al sector opositor mas movilizado, así que la participación es similar a la registrada en las primarias de 2012".

En la llamada consulta popular se pregunta a los venezolanos si apoyan "todos los mecanismos de presión nacional e internacional" en pro de "elecciones presidenciales y parlamentarias libres" y si rechazan los comicios legislativos del domingo.

Tanto la consulta convocada por Guaidó como las elecciones legislativas auspiciadas por Maduro registraron un alto nivel de abstención, señala el politólogo zuliano Jesús Castillo Molleda.

"El liderazgo político que representa a la oposición y el gobierno tuvo su dosis de abstencionismo, perdieron la calle ambos sectores, no están conectados con los problemas de la gente", subraya.

El analista Rafael Álvarez Loscher, de la firma Iuriscorp, considera que la "oposición no ha sabido canalizar el descontento porque no ha logrado sus objetivos, y eso ha desmoralizado a la gente, que aunque está en contra de Maduro, pocos ven la necesidad de apuntar su nombre en algo que no tiene ningún efecto legal o político".

Aunque todavía no se conocen datos de participación, Guaidó aseguró que continuará la actual AN. "Nosotros vamos a instalar el Parlamento", concluyó sin dar detalles del lugar ni de la fecha, que no podrá ser el 5 de enero, tal como marca la Constitución, en el Palacio Legislativo, ya que será donde tomen posesión los diputados elegidos, aunque él no los reconozca como tal.