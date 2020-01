Aerolíneas se resisten a pagar gasolina en petros

La expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, destacó que las aerolíneas podrían dejar se abastecerse de combustible en el país si se les impone la cancelación del combustible con la moneda virtual del Gobierno.

Por: Redacción Web 04:01 PM / 17/01/2020

Navieras y aerolíneas podrían ser sancionadas por no adoptar el uso del petro, advirtió la expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos. En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, alertó que “están imponiendo una forma de pago a nivel interno con la medida de pago en petros para los trámites del Saime y el Saren, pero es una cosa muy diferente a nivel internacional (…) La comunidad internacional no tiene por qué someterse a un medio de pago que no reconoce”, dijo.

Durante su presentación de la memoria y cuenta 2019, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un decreto para la venta en petros de la gasolina destinada a las rutas aéreas internacionales adquiridas a través de Pdvsa.

Ramos enfatizó que las navieras y aerolíneas que aún operan en Venezuela podrían resistirse a pagar por trámites administrativos con Petros debido al riesgo de ser sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), un organismo adscrito al departamento del Tesoro de EEUU.

La dirigente gremial destacó que las aerolíneas podrían dejar se abastecerse de combustible en el país si se les impone la cancelación de gasolina con la moneda virtual del Gobierno.