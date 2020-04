AP: Diputados de oposición acordaron pagarse $5 mil al mes

De acuerdo con la agencia, dos legisladores y tres asistentes de Guaidó confirmaron el plan salarial y reconocieron que la decisión es potencialmente mala, ya que muchos venezolanos están luchando para hacer frente a una crisis.

Los legisladores de la oposición en Venezuela acordaron en silencio pagarse $ 5.000 al mes, así lo reveló la agencia AP, citando a cinco fuentes de parlamentarios opositores. El monto, dice el reportaje, dista muchísimo de los 100 dólares que ofreció Juan Guaidó para los médicos venezolanos que enfrentan al Covid-19 y ni qué decir a los insignificantes dos dólares que alcanzan el salario mínimo de los venezolanos

El pago, que no se informó anteriormente, estaba contenido en la legislación aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional que estableció un "Fondo de Liberación" de $ 80 millones compuesto por activos venezolanos confiscados por la administración Trump como parte de su campaña de sanciones para desbancar del poder al presidente Nicolás Maduro.

La ley del Fondo de Liberación se promocionó como un logro distintivo para Juan Guaidó, el líder del Congreso de 36 años reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por los Estados Unidos y casi otras 60 naciones, pero que ha luchado por ejercer un poder real. Por primera vez desde que invoca la Constitución para proclamarse a sí mismo como presidente interino, tendría acceso a algunos de los miles de millones de dólares en activos venezolanos congelados en el extranjero.

Pero los detalles han estado envueltos en secreto. El texto de la nueva medida, que implementa una ley general aprobada en febrero para crear el fondo, no se ha hecho público. Y el anuncio oficial no menciona los salarios, diciendo que solo el 17% de los $ 80 millones en activos recuperados se destinarán a "la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus miembros". Ni Guaidó, ni nadie de la oposición ha ofrecido públicamente una explicación.

Intenso debate

Dos legisladores y tres asistentes de Guaidó confirmaron el plan salarial y reconocieron que la decisión es potencialmente mala, ya que muchos venezolanos están luchando para hacer frente a una crisis económica que ha reducido el salario mínimo a apenas $ 2 por mes. Los cinco hablaron bajo condición de anonimato para no ser vistos transmitiendo detalles de lo que describieron como un debate feroz de meses que amenazó con dividir la coalición antiMaduro.

Los legisladores incluso se negaron a llamarlo un salario, prefiriendo ver el pago mensual fijo como un estipendio que los compensa parcialmente por el trabajo legislativo que no se ha pagado desde que Maduro cortó los fondos a la legislatura después de que cayó en la oposición por un deslizamiento de tierra en 2015. Dijeron que algunos legisladores seguramente se negarán a cobrar el dinero, a pesar de que muchos luchan para ganarse la vida mientras viven en el exilio o viajan a Caracas para debates parlamentarios.

Señalan que durante el período legislativo completa de cinco años, los pagos ascienden a $ 1.000 por mes, mucho menos de lo que ganan los legisladores en otros lugares de América Latina. También deben cubrir los gastos de oficina o los gastos de personal.

Guaidó no hizo comentarios inmediatos sobre la controversia cuando fue contactado por The Associated Press. Pero desde que se aprobó la legislación, con frecuencia ha promovido su plan de entregar bonos de $ 100 a aproximadamente 60.000 médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia de coronavirus en un país donde la mayoría de los hospitales carecen de agua corriente, electricidad y suministros básicos.

"La dictadura tiene miles de millones de dólares secuestrados, pero nosotros, con menos del 0.01% de lo que tienen, podemos hacer mucho más", dijo Guaidó al anunciar su plan.

La distribución

Los $ 13,6 millones en fondos para la Asamblea Nacional son el segundo elemento más grande en la "Ley Especial para el Fondo Venezolano de Liberación y Atención a los Riesgos Vitales" después de un desembolso del 45% en el gasto social para aliviar la crisis humanitaria. Eso incluye los tres bonos mensuales de $ 100 cada uno para "héroes de la salud", cuyo pago se realizará a través de billeteras digitales en un sistema administrado con la Organización de los Estados Americanos.

Otro 11% está destinado a enviados diplomáticos en los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. También hay dinero para fortalecer el alcance de las comunicaciones de la oposición y la cooperación judicial en el extranjero. El dinero proviene de aproximadamente $ 11.6 millardos en activos venezolanos congelados en el extranjero, gran parte de las ventas de petróleo y las ganancias de Citgo, con sede en Houston, una subsidiaria del gigante petrolero estatal Pdvsa, que la administración Trump le quitó a Maduro pero hasta ahora había tenido se negó a entregar a Guaidó.

Francisco Rodríguez, un economista venezolano que solía trabajar en la Asamblea Nacional, dijo que agradece la buena paga de los funcionarios electos que trabajan en interés del público. Pero dijo que la oposición y los esfuerzos de los Estados Unidos se destinarían mejor a ayudar a los venezolanos devastados por el colapso del país, incluidos los aproximadamente 5 millones de migrantes que huyeron de sus hogares en los últimos años y no tienen ahorros para recurrir en medio de la pandemia de coronavirus.

"Es profundamente inquietante que los legisladores estén dispuestos a aprobar un paquete de compensación generoso para ellos sin haber encontrado el tiempo para discutir cómo pueden usar los fondos a su disposición para ayudar a los venezolanos que ahora viven al borde del hambre", dijo Rodríguez.

Liderados por Guaidó, los legisladores opositores de Venezuela han enfrentado repetidos ataques físicos, amenazas y arrestos por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno. Desde enero, se les ha bloqueado incluso la entrada al Palacio Federal Legislativo después de que una facción disidente de legisladores, a quienes la oposición alega que fueron sobornados por Maduro, reclamó el liderazgo del congreso con el apoyo del partido gobernante.

Precisamente para erradicar la corrupción y evitar deserciones futuras de la escasa mayoría de Guaidó, los líderes de la oposición consideraron importante comenzar a pagar un salario honesto, según las cinco personas. Los pagos, que son retroactivos a enero, también se realizarán para sustituir a los legisladores, quienes a menudo reemplazan a la gran cantidad de representantes elegidos forzados al exilio.

Pero los miembros del partido de Maduro no recibirán ningún pago. Eso se debe a que muchos han sido sancionados en los Estados Unidos. La administración Trump aún debe emitir una licencia especial que otorgue a una comisión de cinco miembros nombrada por Guaidó acceso a los fondos, que se encuentran en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York después de que la administración Trump incautó un pago de $ 342 millones de un acuerdo de oro por préstamos en 2015 que Maduro incumplió con el Banco de Inglaterra.