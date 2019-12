ANC recibe el presupuesto 2020 y lo aprueba de inmediato

Agencias

@CancilleríaVEN

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 16 de diciembre el presupuesto de la nación a la Asamblea Nacional Constituyente omitiendo de nuevo el visto bueno del Parlamento, instancia facultada constitucionalmente para discutirlo y aprobarlo. De hecho, la Constituyente lo aprobó de inmediato en su sesión.

El Ejecutivo, sin revelar premisas como la tasa de cambio, la proyección de comportamiento económico para el año que viene, la expectativa inflacionaria y la proyección de precios del petróleo, reveló que para el presupuesto de la nación 2020 está conformado por 75, 9% destinado a la inversión social.

"Presupuesto de la Nación 2020 está destinado a derrotar la guerra económica. El 75,9% del mismo está destinado a la inversión social y estas son las áreas para el beneficio del pueblo", afirmó Rodríguez desde la Asamblea Nacional Constituyente.

La inversión social, de acuerdo con el Ejecutivo, trata de cubrir sectores como la economía productiva, salud, seguridad alimentaria, vivienda, desarrollo urbano y servicios varios.

Hasta el momento, se conoció que el plan tendrá 404 proyectos enfocados al crecimiento económico y productivo del país.

"Es un presupuesto concentrado en los servicios, infraestructura, en la producción. Un presupuesto de protección e igualdad social, centrado en la plataforma del Sistema Patria".

Todo lo competente al plan de presupuesto trata de responder a las prioridades en las funciones económicas del país, con la formulación de nuevas políticas y medidas que afecten el aparato productivo.

Sobre los avances en materia económica, la vicepresidenta aseguró que todas las medidas comprendidas por el BCV han servido "para paralizar la inflación, desde el mes de abril, gracias a esto se ha podido detener el crecimiento del dólar especulativo“.

Aprovechó la oportunidad para recordar que en las próximas semanas se estará entregando medio petro correspondiente a los aguinaldos para los pensionados y jubilados.

La sesión extraordinaria contó con la presencia de todo el Gabinete económico y los vicepresidentes sectoriales para la aprobación del presupuesto para el 2020.

Delcy Rodríguez sobre el sistema eléctrico: 'Se han entregado importantes inversiones'

Rodríguez afirmó que el sistema eléctrico ha recibido significativas inversiones por parte del Gobierno ante las múltiples fallas en el suministro energético.

"A pesar de lo que han sido los ataques sucesivos contra el SEN y el bloqueo económico, el Presidente ha dado importantes inversiones que llegan a casi 500 millones de euros, para el restablecimiento y funcionamiento del sistema".

Cabello a la AN sobre el presupuesto: "Se venció el plazo de discusión con el Ejecutivo nacional"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, afirmó que los plazos para la discusión con la AN están vencidos y que la entidad tuvo que asumir las responsabilidades para continuar con el flujo del país.

"El día de ayer (domingo 15) se venció el plazo para que la AN se reuniera con el Ejecutivo nacional, en vista de no llevarse a cabo la discusión, el país no se puede parar de allí la importancia de la existencia de ANC", indicó Cabello desde el Palacio Legislativo.

También aseveró que: "Nuestra Constitución Bolivariana establece claramente cómo es el procedimiento para aprobar el Presupuesto a la Nación y Ley de Endeudamiento, esto tiene entre los tramites pasar por la Asamblea Nacional, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la AN si bien existe como institución su junta directiva está en desacato, entonces uno no sabe a quién escribirle para este fin (...) No podemos dejar que el país se paralice por eso el pueblo constituyente asume estas responsabilidades para darle la aprobación".