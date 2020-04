AN y Guaidó aseguran que cuentas del país en EE UU no las pueden usar por sanciones

"Las principales cuentas bancarias de la República y las entidades descentralizadas en Estados Unidos fueron prácticamente vaciadas por el régimen de Nicolás Maduro. Y los pocos recursos que están allá están sujetos a sanciones de la Ofac por las actividades criminales del régimen dictatorial".

Eso dice textualmente un comunicado oficial sobre las cuentas bancarias del Gobierno de Venezuela en el extranjero, publicado por el Centro de Comunicación Nacional del Parlamento venezolano y Juan Guaidó, reconocido presidente (e) de Venezuela por más de 50 países.

En el comunicado señalan: "En vista de reiterados señalamientos que buscan confundir a la población, sobre el uso y/o disposición de recursos de la República en cuentas congeladas en el exterior, que los mismos, no pueden ser utilizados de forma directa debido a que muchos de ellos, están inmersos en investigaciones criminales por lavado de dinero".

Al respecto, el influyente economista venezolano Francisco Rodríguez , en su artículo titulado: ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional frente al Covid-19?, detalló que "la Asamblea Nacional tiene el control, mediante el gobierno interino encabezado por su presidente, de los recursos de Venezuela en el sistema financiero norteamericano. También tiene la capacidad de movilizar solicitudes de préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ente que reconoce a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela".

En opinión del economista, "el monto al que tiene acceso su administración por concepto de efectivo en cuentas de Citgo y utilidades retenidas de empresas mixtas venezolanas asciende a los $ 1.4 millardos y $7 millardos, respectivamente. Si bien la movilización de esos fondos está impedida como efecto de las diversas órdenes ejecutivas, no debería ser problemático para la administración de Juan Guaidó conseguir que el gobierno estadounidense levantase las restricciones para su uso".

El comunicado agrega que "tras diversos esfuerzos y procesos legales e institucionales, el Gobierno Interino ya ha logrado articular planes para hacer uso veinte millones de dólares ($20.000.000,00) para la atención de la pandemia del coronavirus y seguirá trabajando para lograr la autorización para usar la mayor cantidad de recursos posibles en beneficio del pueblo".

"La filial de Pdvsa, PDV Holding, Inc., no puede pagar dividendos a Pdvsa como resultado de los problemas financieros de heredados de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que afectaron severamente las finanzas de Citgo. En todo caso, en el marco de la autonomía reconocida en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, PDV Holding, Inc. y sus empresas privadas han ido resolviendo los problemas financieros más graves que afrontaban en 2019, para paulatinamente superar los obstáculos a los cuales se enfrentan. Pero actualmente, PDV Holding, Inc. no cuenta con capacidad de pago de dividendo".